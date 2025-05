ロッテリアにて「牛プルコギバーガー」など新メニュー4品が登場する「韓国バーガーフェア」を開催。

ロッテリアのバーガーで、人気の韓国グルメを気軽に楽しめるフェアです!

ロッテリア「韓国バーガーフェア」

販売期間:2025年6月4日(水)〜6月下旬まで販売予定

販売店舗:一部店舗を除く229店舗で販売予定(2025年5月28日時点)

ハンバーガーショップ「ロッテリア」にて、人気の韓国グルメの味わいをバーガーで楽しめる「韓国バーガーフェア」を開催。

「牛プルコギバーガー」や「ヤンニョムチキンバーガー」など、4つの新商品4品を2025年6月4日より期間限定で販売されます☆

「牛プルコギバーガー」は、ロッテリア特製の甘辛いプルコギソースで味付けした牛カルビ肉を、ハンバーグパティにトッピング。

野菜などとともに、バンズで挟んだ一品です。

「ヤンニョムチキンバーガー」は、店内で手仕込みしたサクサクでジューシーなチキンに、ニンニクを効かせた甘辛いヤンニョムソースがポイント。

レタスやマヨネーズとともに、ふんわりもっちり食感のバンズで挟んでいます!

さらに、レッドチェダーチーズをプラスした「チーズ牛プルコギバーガー」と「チーズヤンニョムチキンバーガー」もラインナップ。

レッドチェダーチーズのコク深い味わいは、牛プルコギやヤンニョムチキンの甘辛い味わいと相性抜群です。

また、店頭で商品を購入すると、ロッテリアの商品がお得に楽しめる特別クーポンが数量限定でもらえます☆

牛プルコギバーガー

価格:540円(税込)

ハンバーグパティに、ロッテリア特製の甘辛いプルコギソースで味付けした牛カルビ肉を、たっぷりトッピングした「牛プルコギバーガー」

プルコギソースは隠し味にリンゴを使用し、フルーティでコク深い味わいに仕上げられています。

特製旨辛ソースなどで味付けした細切りの人参に、レタスやマヨネーズなどが、ふんわり・もっちり食感のバンズで挟んだハンバーガーです。

チーズ牛プルコギバーガー

価格:590円(税込)

「牛プルコギバーガー」に、とろ〜り濃厚なレッドチェダーチーズソースと、スライスチーズを合わせた「チーズ牛プルコギバーガー」

牛プルコギの甘辛い味わいと、チーズのコク深さが、食欲をそそる一品です☆

ヤンニョムチキンバーガー

価格:490円(税込)

店内で手仕込みしたサクサクでジューシーなチキンに、ニンニクがきいた甘辛いヤンニョムソースを絡めた「ヤンニョムチキンバーガー」

レタスやマヨネーズとともに、ふんわり・もっちり食感のバンズで挟んでいます!

チーズヤンニョムチキンバーガー

価格:540円(税込)

「ヤンニョムチキンバーガー」にも、とろ〜り濃厚なレッドチェダーチーズソースと、スライスチーズをプラス。

甘辛くジューシーなヤンニョムチキンと、まろやかな味わいのチーズが相性抜群な、食欲そそる一品です☆

店舗特別企画「韓国バーガーフェア限定クーポン」

実施期間:2025年6月4日(水)〜なくなり次第終了

実施店舗:全国のロッテリア

※さいたまスーパーアリーナ店、ZOZO マリンスタジアム店、八景島シーサイドオアシスFS店を除く

ロッテリア店頭で商品を購入すると、数量限定の「韓国バーガーフェア限定クーポン」をプレゼント。

ロッテリアの商品がお得に楽しめる、6枚のクーポンが付いています!

人気の韓国グルメをバーガーで気軽に楽しめる、期間限定フェアを開催。

ロッテリアは「韓国バーガーフェア」は、2025年6月4日〜6月下旬まで開催予定です!

