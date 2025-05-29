アマゾン（Amazon）のプライム会員向けサービス「Prime Video（プライムビデオ）」において、6月に配信がスタートする作品が発表された。

新たに配信される作品は、間宮祥太朗と佐藤二朗がW主演した、違和感だらけの“変”な間取りに隠された家の真実に迫るミステリー映画「映画版 変な家」や、リーアム・ニーソン演じる伝説の殺し屋フィンバー・マーフィーが、アイルランド共和軍（IRA）の過激派と命懸けで戦う姿を描いた「プロフェッショナル」など。

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アニメでは、ハッピーを広めるため地球に降り立ったハッピー星人のタコピーが、人間の女の子しずかの笑顔を取り戻すため不思議な力を持つハッピー道具で奔走する物語が描かれる「タコピーの原罪」が登場。

アマゾンオリジナルからは、潜入捜査官にスカウトされた即興劇講師（ブライス・ダラス・ハワード）が、教え子（オーランド・ブルーム）とともに、悪に立ち向かうアクションコメディ「ディープ・カバー ～即興潜入捜査～」が配信される。

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6月の新着予定作品一覧 映画（日本） 6月13日 「映画版 変な家」 ＊見放題独占配信 6月18日 「僕らは人生で一回だけ魔法が使える」 ＊独占配信 6月20日 「四月になれば彼女は」＊見放題独占配信 6月25日 「ほかげ」 映画（海外） 6月2日 「ポライト・ソサエティ」 6月6日 「２８日後…」 6月11日 「プロフェッショナル」 ＊独占配信 6月12日 Amazon Original「アメリカン・サンダー：NASCARのル・マン挑戦」（American Thunder: Nascar To Le Mans／アメリカ）＊午後4時から独占配信 Amazon Original「ディープ・カバー ～即興潜入捜査～」（Deep Cover／イギリス） ＊午後4時から独占配信 6月19日 Amazon Original「ウプ・カップランブ ～お墓のスペース、足りません！～」（Uppu Kappurambu／インド） ＊午前3時30分から独占配信 6月22日 「TALK TO ME／トーク・トゥ・ミー」 6月26日 「Back to Black エイミーのすべて」 映画（韓国） 6月6日 「ソウルの春」 ＊見放題独占配信 6月20日 「極限境界線 ～救出までの18日間～」 アニメ映画（日本） 6月6日 「ルパン三世 バビロンの黄金伝説」 6月13日 「ルパン三世 風魔一族の陰謀」 6月20日 「LUPIN THE IIIRD 銭形と2人のルパン」 6月27日 「LUPIN THE IIIRD 次元大介の墓標」 「LUPIN THE IIIRD 血煙の石川五ェ門」 「LUPIN THE IIIRD 峰不二子の嘘」 アニメ映画（海外） 6月20日 「ねこのガーフィールド」 ＊見放題最速配信 テレビドラマ（日本） 6月1日 「青島くんはいじわる」 「家政夫のミタゾノ」Season1～6 「警視庁ゼロ係～生活安全課なんでも相談室～SEASON5」 「警視庁ゼロ係～生活安全課なんでも相談室～出張捜査スペシャル」 「ゲキカラドウ」 「婚活探偵」 「珈琲いかがでしょう」 「さらば、佳き日」 「シェフは名探偵」 「七人の秘書 スペシャル 」 「じゃない方の彼女」 「好きなオトコと別れたい」 「にぶんのいち夫婦」 「バイプレイヤーズ～名脇役の森の100日間～」 「初恋、ざらり」 「病院の治しかた～ドクター有原の挑戦～」 「みなと商事コインランドリー」 「私たちが恋する理由」 「私のエレガンス」 「私の夫は冷凍庫に眠っている」 6月27日 Amazon Original「私の夫と結婚して」 ＊独占配信 テレビドラマ（海外） 6月14日 「ドクター･デス」シーズン2 6月18日 Amazon Original「ライアーズ 私たちのウソ」（We Were Liars／アメリカ）シーズン1 ＊午後4時から独占配信 6月25日 Amazon Original「カウントダウン」（Countdown／アメリカ）シーズン1 ＊午後4時から独占配信 テレビドラマ（韓国） 6月1日 「グッドボーイ」 ＊独占配信 6月23日 「巫女と彦星」 ＊独占配信 テレビアニメ（日本） 6月28日 「タコピーの原罪」 バラエティー（日本） 6月1日 「リア突WEST.レボリューション」 ＊午前1時30分から見放題独占配信 6月5日 「バチェラー・ジャパン」シーズン6 ＊独占配信 音楽 6月21日 「SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE MOVIE」 ＊独占配信 6月27日 「THE_i -what is Number_i-」 ＊独占配信 スポーツ 6月8日 「Prime Video Boxing 13」 ＊独占ライブ配信 6月26日 「Boxing Navi ～Premium Lounge Vol.12」 ＊独占配信