Amazonプライム会員になると追加料金なしで利用できる定額制の動画配信サービス(SVOD)「Prime Video」で、6月より配信開始となる新着作品を紹介する。※視聴には会員登録が必要。配信開始日は変更になる可能性あり。注目は、Amazon Original『私の夫と結婚して』(6月27日から毎週金曜日に2話ずつ独占配信)。世界中で大ヒットした同名韓国ドラマと同じNAVERウェブ小説を原作に、小芝風花と佐藤健がダブル主演する日本版。夫と親友の裏切りにより命を落とした主人公・美紗(小芝)が突如10年前にタイムリープ。夫と親友に復讐しながら、自分らしい新しい運命を切り開く人生リセットストーリー。

人気の韓国俳優パク・ボゴムが、元ボクシング選手、キム・ソヒョンが元射撃選手、イ・サンイが元レスリング選手を演じるコメディアクション『グッドボーイ』は6月1日から独占配信。元メダリストの警察官たちが寄せ集めのチームを結成し、大規模犯罪組織の背後にいる勢力の摘発に挑む。そして、2023年10月に東京ドームでの結成が発表され、24年元旦にデビューした、平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太の3人からなるNumber_i。24年5月からおよそ1年にわたって密着した初の長期密着ドキュメンタリー『THE_i -what is Number_i-』が6月27日の#1、#2の配信を皮切りに、全4話独占配信される。『ルパン三世』約30年ぶりとなる2Dアニメ劇場版『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』(6月27日公開)の前日譚となる、銭形警部を主人公に据えたハードアクション『LUPIN THE IIIRD 銭形と2人のルパン』の見放題配信が6月20日よりスタート。あわせて、『ルパン三世 バビロンの黄金伝説』(6月6日)や『ルパン三世 風魔一族の陰謀』(6月13日)も初配信。『LUPIN THE IIIRD 次元大介の墓標』をはじめとする『LUPIN THE IIIRD』シリーズ3作品も見放題の対象となる。■映画(日本)6月13日(金)『映画版 変な家』 *見放題独占配信6月18日(水)『僕らは人生で一回だけ魔法が使える』 *独占配信6月20日(金)『四月になれば彼女は』*見放題独占配信6月25日(水)『ほかげ』■映画(海外)6月2日(月)『ポライト・ソサエティ』6月6日(金)『28日後…』6月11日(水)『プロフェッショナル』 *独占配信6月12日(木)Amazon Original『アメリカン・サンダー:NASCARのル・マン挑戦』(American Thunder: Nascar To Le Mans/アメリカ)*午後4時から独占配信Amazon Original『ディープ・カバー 〜即興潜入捜査〜』(Deep Cover/イギリス) *午後4時から独占配信6月19日(木)Amazon Original『ウプ・カップランブ 〜お墓のスペース、足りません!〜』(Uppu Kappurambu/インド) *午前3時30分から独占配信6月22日(日)『TALK TO ME/トーク・トゥ・ミー』6月26日(木)『Back to Black エイミーのすべて』■映画(韓国)6月6日(金)『ソウルの春』 *見放題独占配信6月20日(金)『極限境界線 〜救出までの18日間〜』■アニメ映画(日本)6月6日(金)『ルパン三世 バビロンの黄金伝説』6月13日(金)『ルパン三世 風魔一族の陰謀』6月20日(金)『LUPIN THE IIIRD 銭形と2人のルパン』6月27日(金)『LUPIN THE IIIRD 次元大介の墓標』『LUPIN THE IIIRD 血煙の石川五ェ門』『LUPIN THE IIIRD 峰不二子の嘘』■アニメ映画(海外)6月20日(金)『ねこのガーフィールド』 *見放題最速配信■テレビドラマ(日本)6月1日(日)『青島くんはいじわる』『家政夫のミタゾノ』Season1〜6『警視庁ゼロ係〜生活安全課なんでも相談室〜SEASON5』『警視庁ゼロ係〜生活安全課なんでも相談室〜出張捜査スペシャル』『ゲキカラドウ』『婚活探偵』『珈琲いかがでしょう』『さらば、佳き日』『シェフは名探偵』『七人の秘書 スペシャル 』『じゃない方の彼女』『好きなオトコと別れたい』『にぶんのいち夫婦』『バイプレイヤーズ〜名脇役の森の100日間〜』『初恋、ざらり』『病院の治しかた〜ドクター有原の挑戦〜』『みなと商事コインランドリー』『私たちが恋する理由』『私のエレガンス』『私の夫は冷凍庫に眠っている』6月27日(金)Amazon Original『私の夫と結婚して』 *独占配信■テレビドラマ(海外)6月14日(土)『ドクター・デス』シーズン26月18日(水)Amazon Original『ライアーズ 私たちのウソ』(We Were Liars/アメリカ)シーズン1 *午後4時から独占配信6月25日(水)Amazon Original『カウントダウン』(Countdown/アメリカ)シーズン1 *午後4時から独占配信■テレビドラマ(韓国)6月1日(日)『グッドボーイ』 *独占配信6月23日(月)『巫女と彦星』 *独占配信■テレビアニメ(日本)6月28日(土)『タコピーの原罪』■バラエティー(日本)6月1日(日)『リア突WEST.レボリューション』 *午前1時30分から見放題独占配信6月5日(木)『バチェラー・ジャパン』シーズン6、エピソード1〜4 *午後8時から独占配信6月12日(木)『バチェラー・ジャパン』シーズン6、エピソード5〜7 *午後8時から独占配信6月19日(木)『バチェラー・ジャパン』シーズン6、エピソード8〜9 *午後8時から独占配信■音楽6月21日(土)『SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE MOVIE』 *独占配信6月27日(金)『THE_i -what is Number_i-』 *独占配信■スポーツ6月8日(日)『Prime Video Boxing 13』 *独占ライブ配信6月26日(木)『Boxing Navi 〜Premium Lounge Vol.12』 *独占配信