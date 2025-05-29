Prime Videoで6月から配信される新着コンテンツが発表された。

参考：『変な家』のヒットにみる“ホラー映画”としての潮流と現代性 賛否両論の意義を考える

映画やテレビ番組が見放題のPrime VideoのSVODサービス。映画では、雨穴のベストセラー小説を映画化した『映画版 変な家』、佐藤健、長澤まさみ、森七菜が出演したラブストーリー『四月になれば彼女は』、リーアム・ニーソン主演映画『プロフェッショナル』などが配信される。

そのほか、Amazon Original『私の夫と結婚して』、『バチェラー・ジャパン』シーズン6、韓国ドラマ『グッドボーイ』などがラインナップされた。

映画（日本）6月13日（金）・『映画版 変な家』 ※見放題独占配信

6月18日（水）・『僕らは人生で一回だけ魔法が使える』 ※独占配信

6月20日（金）・『四月になれば彼女は』 ※見放題独占配信

6月25日（水）・『ほかげ』

映画（海外）6月2日（月）・『ポライト・ソサエティ』

6月6日（金）・『28日後…』

6月11日（水）・『プロフェッショナル』 ※独占配信

6月12日（木）・Amazon Original『アメリカン・サンダー：NASCARのル・マン挑戦』 ※16:00から独占配信・Amazon Original『ディープ・カバー ～即興潜入捜査～』 ※16:00から独占配信

6月19日（木）・Amazon Original『ウプ・カップランブ ～お墓のスペース、足りません！～』 ※3:30から独占配信

6月22日（日）・『TALK TO ME／トーク・トゥ・ミー』

6月26日（木）・『Back to Black エイミーのすべて』

映画（韓国）6月6日（金）・『ソウルの春』 ※見放題独占配信

6月20日（金）・『極限境界線 ～救出までの18日間～』

アニメ映画（日本）6月6日（金）・『ルパン三世 バビロンの黄金伝説』

6月13日（金）・『ルパン三世 風魔一族の陰謀』

6月20日（金）・『LUPIN THE IIIRD 銭形と2人のルパン』

6月27日（金）・『LUPIN THE IIIRD 次元大介の墓標』・『LUPIN THE IIIRD 血煙の石川五ェ門』・『LUPIN THE IIIRD 峰不二子の嘘』

アニメ映画（海外）6月20日（金）・『ねこのガーフィールド』 ※見放題最速配信

テレビドラマ（日本）6月1日（日）・『青島くんはいじわる』・『家政夫のミタゾノ』Season1～6・『警視庁ゼロ係～生活安全課なんでも相談室～SEASON5』・『警視庁ゼロ係～生活安全課なんでも相談室～出張捜査スペシャル』・『ゲキカラドウ』・『婚活探偵』・『珈琲いかがでしょう』・『さらば、佳き日』・『シェフは名探偵』・『七人の秘書 スペシャル 』・『じゃない方の彼女』・『好きなオトコと別れたい』・『にぶんのいち夫婦』・『バイプレイヤーズ～名脇役の森の100日間～』・『初恋、ざらり』・『病院の治しかた～ドクター有原の挑戦～』・『みなと商事コインランドリー』・『私たちが恋する理由』・『私のエレガンス』・『私の夫は冷凍庫に眠っている』

6月27日（金）・Amazon Original『私の夫と結婚して』 ※独占配信

テレビドラマ（海外）6月14日（土）・『ドクター・デス』シーズン2

6月18日（水）・Amazon Original『ライアーズ 私たちのウソ』 ※16:00から独占配信

6月25日（水）・Amazon Original『カウントダウン』 ※16:00から独占配信

テレビドラマ（韓国）6月1日（日）

・『グッドボーイ』 ※独占配信

6月23日（月）・『巫女と彦星』 ※独占配信

テレビアニメ（日本）6月28日（土）・『タコピーの原罪』

バラエティー（日本）6月1日（日）・『リア突WEST.レボリューション』 ※1:30から見放題独占配信

6月5日（木）

・『バチェラー・ジャパン』シーズン6 ※独占配信・6月5日（木）20:00 エピソード1～4・6月12日（木）20:00 エピソード5～7・6月19日（木）20:00 エピソード8～9

音楽6月21日（土）・『SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE MOVIE』 ※独占配信

6月27日（金）・『THE_i -what is Number_i-』 ※独占配信

スポーツ6月8日（日）

・『Prime Video Boxing 13』 ※独占ライブ配信

6月26日（木）・『Boxing Navi ～Premium Lounge Vol.12』 ※独占配信

（文＝リアルサウンド編集部）