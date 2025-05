Prime Videoで6月から配信される新着コンテンツが発表された。

映画やテレビ番組が見放題のPrime VideoのSVODサービス。映画では、雨穴のベストセラー小説を映画化した『映画版 変な家』、佐藤健、長澤まさみ、森七菜が出演したラブストーリー『四月になれば彼女は』、リーアム・ニーソン主演映画『プロフェッショナル』などが配信される。

そのほか、Amazon Original『私の夫と結婚して』、『バチェラー・ジャパン』シーズン6、韓国ドラマ『グッドボーイ』などがラインナップされた。

映画(日本)6月13日(金)・『映画版 変な家』 ※見放題独占配信

6月18日(水)・『僕らは人生で一回だけ魔法が使える』 ※独占配信

6月20日(金)・『四月になれば彼女は』 ※見放題独占配信

6月25日(水)・『ほかげ』

映画(海外)6月2日(月)・『ポライト・ソサエティ』

6月6日(金)・『28日後…』

6月11日(水)・『プロフェッショナル』 ※独占配信

6月12日(木)・Amazon Original『アメリカン・サンダー:NASCARのル・マン挑戦』 ※16:00から独占配信・Amazon Original『ディープ・カバー ~即興潜入捜査~』 ※16:00から独占配信

6月19日(木)・Amazon Original『ウプ・カップランブ ~お墓のスペース、足りません!~』 ※3:30から独占配信

6月22日(日)・『TALK TO ME/トーク・トゥ・ミー』

6月26日(木)・『Back to Black エイミーのすべて』

映画(韓国)6月6日(金)・『ソウルの春』 ※見放題独占配信

6月20日(金)・『極限境界線 ~救出までの18日間~』

アニメ映画(日本)6月6日(金)・『ルパン三世 バビロンの黄金伝説』

6月13日(金)・『ルパン三世 風魔一族の陰謀』

6月20日(金)・『LUPIN THE IIIRD 銭形と2人のルパン』

6月27日(金)・『LUPIN THE IIIRD 次元大介の墓標』・『LUPIN THE IIIRD 血煙の石川五ェ門』・『LUPIN THE IIIRD 峰不二子の嘘』

アニメ映画(海外)6月20日(金)・『ねこのガーフィールド』 ※見放題最速配信

テレビドラマ(日本)6月1日(日)・『青島くんはいじわる』・『家政夫のミタゾノ』Season1~6・『警視庁ゼロ係~生活安全課なんでも相談室~SEASON5』・『警視庁ゼロ係~生活安全課なんでも相談室~出張捜査スペシャル』・『ゲキカラドウ』・『婚活探偵』・『珈琲いかがでしょう』・『さらば、佳き日』・『シェフは名探偵』・『七人の秘書 スペシャル 』・『じゃない方の彼女』・『好きなオトコと別れたい』・『にぶんのいち夫婦』・『バイプレイヤーズ~名脇役の森の100日間~』・『初恋、ざらり』・『病院の治しかた~ドクター有原の挑戦~』・『みなと商事コインランドリー』・『私たちが恋する理由』・『私のエレガンス』・『私の夫は冷凍庫に眠っている』

6月27日(金)・Amazon Original『私の夫と結婚して』 ※独占配信

テレビドラマ(海外)6月14日(土)・『ドクター・デス』シーズン2

6月18日(水)・Amazon Original『ライアーズ 私たちのウソ』 ※16:00から独占配信

6月25日(水)・Amazon Original『カウントダウン』 ※16:00から独占配信

テレビドラマ(韓国)6月1日(日)

・『グッドボーイ』 ※独占配信

6月23日(月)・『巫女と彦星』 ※独占配信

テレビアニメ(日本)6月28日(土)・『タコピーの原罪』

バラエティー(日本)6月1日(日)・『リア突WEST.レボリューション』 ※1:30から見放題独占配信

6月5日(木)

・『バチェラー・ジャパン』シーズン6 ※独占配信・6月5日(木)20:00 エピソード1~4・6月12日(木)20:00 エピソード5~7・6月19日(木)20:00 エピソード8~9

音楽6月21日(土)・『SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE MOVIE』 ※独占配信

6月27日(金)・『THE_i -what is Number_i-』 ※独占配信

スポーツ6月8日(日)

・『Prime Video Boxing 13』 ※独占ライブ配信

6月26日(木)・『Boxing Navi ~Premium Lounge Vol.12』 ※独占配信

