シンガーソングライターのさだまさしが、現在開催中の全国コンサートツアー『さだまさしコンサートツアー2025 生命の樹〜Tree of Life〜』から、ニューアルバム収録曲のライブダイジェスト映像を自身のYouTubeチャンネルで特別公開した。14日にリリースされたソロ通算45作目・自身通算50作目となるオリジナルアルバム『生命の樹〜Tree of Life〜』。その翌日から全国ツアーを千葉・市川市文化会館でスタートさせたさだは、関東近郊(府中・川越・相模大野)を皮切りに、富山・福井公演を経て、24日開催の相模大野公演で披露された「Tomorrow」「残月(グレープ名義)」「母標」「はなむけの詩」「生命の樹〜Tree of Life〜」の5曲のライブダイジェストを公開した。新作アルバムの世界観を、ツアーならではの臨場感とともに楽しめる内容となっている。

この全国ツアーは全42公演が予定されており、28日の福井公演でコンサート通算回数は4699回に到達。次回、6月11日の大阪公演で前人未到の4700回を迎える。さらに、きょう29日にはフジテレビ系『ノンストップ』でツアー密着映像が放送されるほか、あす30日にはNHK総合『今夜も生でさだまさし』が福井県立恐竜博物館から生放送される予定となっている。加えて、7月9日には、デビュー51年目を迎えた2024年の全国ツアー『2024 さだまさしコンサートツアー“51”』から、11月22日に東京ガーデンシアターで行われたコンサートを余すことなく収録した最新ライブ作品『2024 さだまさしコンサートツアー“51”』が、Blu-ray/DVD/CDの3形態で発売されることも決定している。