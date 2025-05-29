２８日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６１．８４ドル（＋０．９５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３２２．４ドル（－５．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３００．０セント（－１４．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３０．２５セント（＋１．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５１．００セント（－８．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４８．５０セント（－１４．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９３．２６（－１．４９）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６１．８４ドル（＋０．９５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３２２．４ドル（－５．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３００．０セント（－１４．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３０．２５セント（＋１．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５１．００セント（－８．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４８．５０セント（－１４．００セント）
・ＣＲＢ指数
２９３．２６（－１．４９）
出所：MINKABU PRESS