¸µÇµÌÚºä46¡¦Í¿ÅÄÍ´´õ¡¢¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¹¥¤¤ò¹ðÇò¸å¡Ö¤¢¡¼¡¼¡ª¡× ÈÖÁÈMC¤Ëµ¤¤Å¤¯¤â¡Öº£¤µ¤é¤À¤í¡ª¡×
ËÜÆü5·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î¡Ø³Ú¤·¤¯³Ø¤Ö¡ªÀ¤³¦Æ°²è¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ï¡¢¸µÇµÌÚºä46¡¦Í¿ÅÄÍ´´õ¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¡ÖÇú¾Ð¡õ´ñÀ× ¤Ê¤ó¤ÆÆ°²è¤À¡ª¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ÈÂê¤·¤¿2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤òÊüÁ÷¡£
MC¡¦¾®Æ½±ÑÆó¡Ê¥Ð¥¤¤¤ó¤°¡Ë¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÆ°²è¤À¡ª¡×¤È¶«¤Ó¤½¤¦¤Ê¶Ã¤¤ÎºîÉÊ¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛSixTONES郄ÃÏÍ¥¸ã¡¢ÃÂÀ¸Æü¥É¥Ã¥¥ê¤Ë¡Ö¤½¤ê¤ã¤Ê¤¤¤¼¡Á¡ª¡× ¥Ñ¥¤Åê¤²¤«¤é¤ÎÆó¼¡Èï³²¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¼ïÎà¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ª¥Ý¥ó¥³¥Ä¤µ¤óÂç½¸¹çÉôÌç¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö¤Ë»×¤ï¤º¾Ð¤¤¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦Æ°²è¤¬Â¿¿ô¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¹¤ë¡£¸Ð¤Î¤Û¤È¤ê¤ÇÄà¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¡¢¤¦¤È¤¦¤ÈµïÌ²¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÃËÀ¡£Èà¤Ë½±¤¤¤«¤«¤Ã¤¿»×¤¤¤â¤è¤é¤ÌÈá·à¤È¤Ï¡©
¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ªÃæ¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤À¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤¥ª¥Á¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÂçÇú¾Ð¤¹¤ë¤¬¡¢Í¿ÅÄ¤À¤±¤Ï¡Ö»ä¡¢¤É¤³¤Ç¤â¿²¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¼«Ê¬¤â¤ä¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È²æ¤¬¿È¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤¿´¶ÁÛ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¤µ¤é¤ËÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
¡Ö°¦¤¹¤Ù¤¿Í´Ö¤ÎÍ§Ã£ ¾×·â¥¢¥Ë¥Þ¥ë·ã»£ÉôÌç¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤Î¾×·â±ÇÁü¤¬Â³¡¹¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£ÃËÀ¤¿¤Á¤Ë¤Þ¤¸¤Ã¤Æ¥Ó¡¼¥Á¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥×¥íµé¤Î¥Ü¡¼¥ëµ»¤òÊü¤Ä¸¤¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢°ìÆ±¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¹¥´¥¤¡ª¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ä¥®¾®²°¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¸¤¤Î±ÇÁü¤â¾Ò²ð¡£¤É¤¦¤ä¤é¤³¤Î¸¤¤Ï»Ò¥ä¥®¤ÈÍ·¤Ó¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¤Ë¾®²°¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍè¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢»Ò¥ä¥®¤È¤¿¤ï¤à¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¤Û¤Î¤Ü¤Î¡£ÀÎ¡¢¥ä¥®¤È¸¤¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Í¿ÅÄ¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¿Í°ìÇÜ¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´î¤Ö¡£
¢¡Í¿ÅÄÍ´´õ¤¬¡È¸«¤ë¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¥â¥Î¡É
¡Ö¾×·âÅÙ120¡ó¡ª¥ß¥é¥¯¥ë¤Ê½Ö´ÖÉôÌç¡×¤Ç¤Ï¡¢Â¹¤¬³¬ÃÊ¤Î¾å¤«¤é¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¤ÎÁÄÉã¤òÁÀ¤Ã¤ÆµÛÈ×¥À¡¼¥Ä¤òÅê¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤ï¤¤¤¤Æ°²è¤âÅÐ¾ì¡£¤³¤Î´ñÀ×¤ÎÆ°²è¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿Í¿ÅÄ¤Ï¡Ö»ä¡¢¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢¸«¤ë¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¤¢¤È¤Ë¾®Æ½¤¬¤Þ¤µ¤Ë¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¡¢»×¤ï¤ºÀÊ¤òÎ©¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¡¼¡¼¡ª¡×¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¾®Æ½¤¬¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ëº£¤µ¤é¤À¤í¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¢¤¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
ºÇ¸å¤Ïº£²ó¤ÎÆ°²è¤«¤é¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò·èÄê¡£¤Ï¤¿¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ï¤É¤ÎºîÉÊ¤Ê¤Î¤«¡©