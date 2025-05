5月28日にKアリーナ横浜で行われた音楽授賞式『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN』に、“アジアのプリンス”ことチャン・グンソクがプレゼンターとして登場し、話題を集めた。

【映像】甲状腺がん闘病公表した現在のチャン・グンソク

昨年、甲状腺がんで闘病していたことを明かしたチャン・グンソク。この日の最後に行われた賞の発表にはキラキラと輝くスーツ姿で現れ、堂々とステージに歩み出た。アジアを代表するアーティスト・俳優と紹介されたグンソクは、「すごい広いですね。こんにちは、チャン・グンソクです!」と流暢な日本語で挨拶。「皆さん楽しんでるんですか?」と和やかに客席へ呼びかけ、スターの風格を漂わせた。

グンソクは3度ステージに上がり、「ASEA ALBUM OF THE YEAR」の受賞者としてENHYPEN、「ASEA ARTIST OF THE YEAR」の受賞者としてaespa、「ASEA SONG OF THE YEAR」の受賞曲としてaespa「Supernova」をそれぞれ読み上げた。そしてグンソクは発表後に受賞アーティストに温かい拍手を送り、心から祝福を贈るように笑顔を見せていた。

視聴者からは「グンソクきたーw」「美男ですね」「かっこいい」「日本語うま」などの声が上がった。

『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS』は、アジアを代表するトップアーティストが出演し、世界中のファンと音楽で一つになる授賞式。2024年4月に日本で初開催された。今年は5月28日、29日にKアリーナ横浜で開催されている。(『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN』/ABEMA K-POPチャンネル)