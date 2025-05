41公演に及ぶ自身最多の全国ツアーを完走し、14年ぶりの東京ドーム公演を開催したLUNA SEA。そんな止まることを知らない彼らが、記念すべき結成35周年を経て、36年という次なる節目に再び5人で向き合う日がやってくる。2025年5月29日結成36周年記念日当日、メンバー全員がファンクラブ会員限定配信のために集結するという知らせは、アニバーサリーイヤーの熱い記憶が冷めやらぬファンにとって、次なる物語の幕開けを告げる号砲となるだろう。

(関連:【画像あり】東京ドームのステージに立つLUNA SEA&GLAY)

2024年から2025年にかけて、LUNA SEAはかつてないスケールと密度で走り続けてきた。35周年を冠した長期ツアー、盟友・GLAYとの歴史的なジョイントライブ、そして“覚悟の夜”と銘打たれた東京ドームでの『35th ANNIVERSARY TOUR ERA TO ERA -THE FINAL EPISODE-LUNATIC TOKYO 2025-黒服限定GIG-』。そのすべてがバンドの過去と未来を接続し、ファンとの関係をより強固なものへと昇華させてきた。いま改めて、LUNA SEAがファンとの強い絆をいかにして創り上げてきたのか、その歩みを辿りたい。

2024年に結成35周年を迎えたLUNA SEAは、『ERA TO ERA』と題した過去最大規模の全国ツアーを開催した。このツアーでは、1990年代から2000年代初頭にかけての伝説的ライブを再現するコンセプトが掲げられ、アルバム『MOTHER』(1994年)や『STYLE』(1996年)の再現ライブ『MOTHER OF LOVE, MOTHER OF HATE』『UN ENDING STYLE』をはじめ、ミリオンセールスを記録した1998年のアルバム『SHINE』に伴うツアー『SHINING BRIGHTLY』、2000年のアルバム『LUNACY』に伴うツアー『BRAND NEW CHAOS』など、バンド史に残る名ツアーの数々が現代に蘇った。各公演で当時のツアータイトルを掲げ、インディーズ時代のLUNACY名義での公演も織り交ぜながら各地で熱狂的なパフォーマンスを展開。そして全41公演を完走した。

そして、2025年2月22日、23日に東京ドームでのスペシャルな2Days公演が実現したのだ。初日22日にはGLAYとのジョイントライブ『The Millennium Eve 2025』を開催。LUNA SEAとGLAYが同じ舞台に立つのは1999年12月23日の東京ドーム公演以来、実に25年ぶりだった。互いにリスペクトを寄せ合う両バンドによる世紀を超えた共演は大きな話題を呼んだ。

当日はGLAYとLUNA SEAがそれぞれ代表曲を次々と披露し、5万人の観客を熱狂させた。さらにアンコールでは、互いのバンドメンバーが入り交じったスペシャル編成によるコラボレーションが実現。TERU(GLAY)がボーカルを務めたLUNA SEAの「TRUE BLUE」、RYUICHI(LUNA SEA)がボーカルを務めたGLAYの「BELOVED」と楽曲を交換し、最後は両バンドでLUNA SEAの「WISH」を演奏するという、夢のようなフィナーレとなった。

翌2月23日に行われたツアー『ERA TO ERA』のグランドファイナル『35th ANNIVERSARY TOUR ERA TO ERA -THE FINAL EPISODE-LUNATIC TOKYO 2025-黒服限定GIG-』は、LUNA SEA単独公演として約14年ぶりの東京ドーム公演となった。“覚悟の夜”という言葉の通り、5人は冒頭から気迫に満ちたステージを繰り広げた。この日のセットリストはバンドの歴史を総括するような構成で、初期ナンバーから代表曲まで時代を網羅する選曲がなされた。アンコールでは、ステージ上にファンによる巨大な寄せ書きフラッグが登場。SLAVEとバンドの長年の絆を象徴するかのようなその光景の中で、彼は次の楽曲に込めた思いについて「次のナンバーはみんなにとっていろんな思い出のある曲だと思います。でも、これからは俺たち5人と、今日来てくれたLUNA SEAを愛してくれるみんなで繋げていきたい。この曲は悲しみの曲ではなく、再会の曲です。もう、誰もひとりにしない」(※1)と語り、「LOVE SONG」を“再会の歌”として届けた。会場を包んだ大合唱は、35年を経てもなお変わらぬ、深い信頼と絆の証となったに違いない。

東京ドーム公演終了後、暗転した場内スクリーンにお馴染みのスカルロゴが映し出され、2018年以来3回目となるLUNA SEA主催フェス『LUNATIC FEST. 2025』の開催決定が告げられた。『10th Anniversary LUNATIC FEST. 2025』と銘打たれたこのフェスは、今年11月8日、9日の2日間、千葉・幕張メッセにて開催予定である。7年ぶりの復活となる『LUNATIC FEST.』だけに、今後の続報にも期待が高まる。

このように周年イヤーの活動からは、ファン=SLAVEへの深い感謝と寄り添いの姿勢が随所に感じられた。実際、2019年の結成30周年記念日にはSLAVE会員限定の無料ライブ『LUNA SEA The 30th Anniversary FREE LIVE -DEAR SLAVES-』をZepp Tokyoで開催している。そして迎える2025年5月29日の36周年記念日には、オンライン上とはいえメンバー全員が揃ってファンと時間を共有することになる。常にファンとともに歩み、感謝を形にしてきたLUNA SEAが次にどんな景色を見せてくれるのか――11月の『LUNATIC FEST.』、そしてその先の未来に向けた動向から目が離せない。

※1:https://realsound.jp/2025/03/post-1944825_2.html

(文=Z11)