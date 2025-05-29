¡È¹¬¤»¤ò¸Æ¤Ö¥Í¥³¡É¤¬¶»¤Ë¡ªÆüËÜ¤Ç³èÌö¤¹¤ë´Ú¹ñ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¿·¥¦¥§¥¢¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÍýÍ³
´Ú¹ñ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¿½¥¸¥¨¤¬¡ÈÇ¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¡É¤òÃå¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆüËÜ¤ÇÂç¿Íµ¤¡ª´Ú¹ñ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÂçÃÀ¥Ô¥ó¥¯¿§¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢
´Ú¹ñ¤Î¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMADCATTOS¡Ê¥Þ¥Ã¥É¥¥ã¥Ã¥È¥¹¡Ë¡×¤Ï5·î28Æü¡¢¿½¥¸¥¨¤È¸ø¼°¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¸½ºß37ºÐ¤Î¿½¥¸¥¨¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÆüËÜ¡¢²¤½£¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò¸Ô¤Ë¤«¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÄÌ»»66¾¡¤òµÏ¿¤·¤¿´Ú¹ñ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ³¦¤Î¡ÈÀ¸¤¤ëÅÁÀâ¡É¤À¡£
ºÇ¶á¤Ç¤ÏÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÀ¸³¶³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Þ¤¿°ì¤ÄÂç¤¤Ê¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤ÏÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼»Ä¤ê1¾¡¤Ç¡Ö±Êµ×¥·¡¼¥É¸¢¡×¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¡¢Îò»ËÅª¤Ê½Ö´Ö¤òÌÜÁ°¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤ËºÝ¤·¡¢¿½¥¸¥¨¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï³¹¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÇ¤È¤è¤¯½Ð²ñ¤¦¹ñ¤Ç¤¹¡£Ç¤ò¡È¹¬±¿¤Î¾ÝÄ§¡É¤È¤¹¤ëÊ¸²½¤ÎÃæ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤«¡¢MADCATTOS¤ÎÇ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÆÃ¤ËÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡Ö¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ãå¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤â¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÇÉ¼ê¤¹¤®¤º¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Â¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤ÈÎÉ¤¤ÁÇºà¤¬»È¤ï¤ì¡¢¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢MADCATTOS¤Ø¤Î¹¥´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
MADCATTOS¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¤¢¤ëÇ¤Î¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë´Ú¹ñ¤Î¿·±Ô¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥¥à¡¦¥Ò¥ç¡¼¥¸¥å¤ä¥ä¥ó¡¦¥è¥ó¥¦¥ó¤¬Æ±¥¦¥§¥¢¤òÃåÍÑ¤·¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¹¬±¿¤ÎÇ¡×¤È¤·¤Æ¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¿½¥¸¥¨¤¬»ý¤Ä¾ÝÄ§Åª¤ÊÂ¸ºß´¶¤È¤È¤â¤Ë¡¢MADCATTOS¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤ò³¤³°»Ô¾ì¤Ë¤â¶¯¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
MADCATTOS¤Î¥«¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥óÂåÉ½¤Ï¡Ö¿½¥¸¥¨Áª¼ê¤Ï°ì»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¤â¤Ê¤ªÄ©Àï¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¥´¥ë¥Õ¥Ö¥é¥ó¥É¤ò´Ú¹ñ¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ëµâ¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤Î·ÀÌó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿½¥¸¥¨Áª¼ê¤¬ÆüËÜ¤Ç¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤òÃÛ¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢MADCATTOS¤âÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¿½¥¸¥¨¤È¤Î·ÀÌó¤ËÂÐ¤¹¤ë¹âÍÈ´¶¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£