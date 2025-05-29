¡ÚÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡Û¸µµ³¼ê¡¦ËÌÂô½õ¼ê¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¥¹¥¿¡¼¥Û¡¼¥¹¡¡¥É¥é¥´¥ó¥Ö¡¼¥¹¥È¤Ç½é±É´§¤ËÄ©¤à
¡¡Æü¡¹¥È¥ì¥»¥ó¤ä¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¼èºà¤òÂ³¤±¤ëµ¼Ô¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ò¹Í¤¨¡¢¼«Í³¤Ë½ñ¤¯ÅìÀ¾¥ê¥ì¡¼¥³¥é¥à¡Ö½ñ¤¯½ñ¤¯¤·¤«¤¸¤«¡×¡£¥À¡¼¥Ó¡¼¥¦¥¤¡¼¥¯¤Îº£½µ¤ÏÂçºåËÜ¼Ò¡¦·ªÎÓ¹¬ÂÀÏº¡Ê42¡Ë¤¬Ã´Åö¡¢¶¥ÇÏ¤Îº×Åµ¤ËÄ©¤à¿Ø±Ä¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤ë¡£¥É¥é¥´¥ó¥Ö¡¼¥¹¥È¤ÎÄ´¶µ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µµ³¼ê¤ÎËÌÂô¿ÌéÄ´¶µ½õ¼ê¡Ê53¡Ë¤À¡£¾ã³²¥ì¡¼¥¹¤ÇÌ¾¤ò¤Ï¤»¤¿¶¥ÇÏ¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¾ã³²³¦¤ò¶Ë¤á¤¿¹äÏÓ¤¬¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥Û¡¼¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£¥À¡¼¥Ó¡¼½é½ÐÁö¤È¤Ê¤ëÆ£Ìî±¹¼Ë¤Ï¡¢À²¤ìÉñÂæ¤Ë¥É¥é¥´¥ó¥Ö¡¼¥¹¥È¤¬¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¡£³«¶È2Ç¯ÌÜ¤Î±¹¼Ë¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µJRAµ³¼ê¤ÎËÌÂôÄ´¶µ½õ¼ê¤À¡£²¹¸ü¤Ê¿ÍÊÁ¤Ç¼þ¤ê¤«¤é¤Î¿ÍË¾¤â¸ü¤¯¡¢±¹¼Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¡£¼ã¤¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î±¦ÏÓ¤È¤·¤ÆËèÄ«¡¢¶¥ÁöÇÏ¤Î·Î¸Å¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡90Ç¯¤Ëµ³¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢92Ç¯¥ª¡¼¥¯¥¹¡Ê¥«¥¬¥ß¥»¥ó¥«13Ãå¡Ë¡¢95Ç¯Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¡Ê¥Ý¥¸¡¼5Ãå¡Ë¤ÇÊ¿ÃÏG1¤Ëµ³¾è¡£98Ç¯¤«¤é¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ë¾ã³²¶¥Áö¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤·¡¢14Ç¯¤Ë¥ì¥Ã¥É¥¥ó¥°¥À¥à¤ÇÃæ»³Âç¾ã³²¤òÀ©¤·ÂÔË¾¤ÎJ¡¦G1½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¾è¤êÂØ¤ï¤ê¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤Þ¤µ¤«¾¡¤Æ¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£23Ç¯9·î¡¢Ä´¶µÃæ¤ÎÍîÇÏ¤ÇÆ¬¤ò¶¯ÂÇ¤·ÌÜ¤Î¿À·Ð¤¬¤Þ¤Ò¤¹¤ë½Å½ý¡£¡Ö¶¥ÇÏ¤À¤±¤Ç50²ó°Ê¾å¤ÎÍîÇÏ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¹üÀÞ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ç¯ÎðÅª¤Ë¤â¼¤á¤í¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×¤ÈÉ´ÀïÏ£Ëá¤ÎÅ´¿Í¤¬°ú¤ºÝ¤ò¸ç¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯3·î¤Îµ³¼ê°úÂà¸å¤ÏÆ£Ìî±¹¼Ë¤ÎÄ´¶µ½õ¼ê¡Ê¹¶¤áÀì¡Ë¤ËÅ¾¿È¡£Æ£Ìî»Õ¤«¤é°Õ¸«¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢ËÉÙ¤ÊÃÎ¼±¤È·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·Åª³Î¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ë¡£±¹¼Ë¤Î½ÐÀ¤Æ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥é¥´¥ó¥Ö¡¼¥¹¥È¤ÎÄ´¶µ¤Ë¤âµ³¾è¡£¡Ö¡Ê±¹¼Ë¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤ÆÍè¤¿»þ¤ÏÌÜÎ©¤Ä´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¶¥ÇÏ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Àº¿ÀÅª¤Ë¤âÆùÂÎÅª¤Ë¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¯¤Ë¸À¤¦¡È¤¤¤¤ÇÏ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥À¡¼¥Ó¡¼¤Î1½µÁ°¤ÈºÇ½ªÄÉ¤¤¤Ç¤â¼ê¹Ë¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¡Ö»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Î¼Á¤ÈÎÌ¤ÎÄ´¶µ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤·²ù¤¤¤Ê¤·¤Î»Å¾å¤²¤Ç¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¡¡3ºÐÇÏ¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤á¤ë¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï¥Û¡¼¥¹¥Þ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¡£µ³¼ê»þÂå¤Ë¤Ï·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Âç°ìÈÖ¤Ë±¹¼Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÄ©¤à¡£¡Ö¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï½Ð¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ½Ð¤é¤ì¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤·¸÷±É¤Ê¤³¤È¡£G1¤Ë½ÐÁö¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÇÏ¼ç¤µ¤ó¤Ë¤â´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÌµ»ö¤Ë½Ð¤é¤ì¤ì¤Ð²¿¤è¤ê¡×¤ÈËüÁ´¤ÎÂÖÀª¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¡£¾ï¡¹¡ÖÁá¤¯ÀèÀ¸¡ÊÆ£Ìî»Õ¡Ë¤Ë½Å¾Þ¤ò°ì¤Ä¾¡¤¿¤»¤¿¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ëËÌÂô½õ¼ê¡£¥À¡¼¥Ó¡¼¤¬½é±É´§¤Ê¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¶¥ÇÏ°ì¶Ú¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¿¦¿Í¤¬µæ¶Ë¤Î»Å¾å¤²¤ò»Ü¤·¡¢ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤ØÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡¡þËÌÂô¡¡¿Ìé¡Ê¤¤¿¤¶¤ï¡¦¤·¤ó¤ä¡Ë1971Ç¯¡Ê¾¼46¡Ë6·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô½Ð¿È¤Î53ºÐ¡£ÍÄ¾¯»þÂå¤ËÉã¿Æ¤È¤è¤¯Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢Æ±¶¥ÇÏ¾ì¤Î¾èÇÏ¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÄÌ¤¤¡¢µ³¼ê¤ò»Ö¤·¤¿¡£90Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£JRAÄÌ»»3204Àï282¾¡¡Ê¤¦¤Á¾ã³²160¾¡¡¢¾ã³²½Å¾Þ9¾¡¡Ë¡£J¡¦G1¾¡Íø¤Ï14Ç¯Ãæ»³Âç¾ã³²¡Ê¥ì¥Ã¥É¥¥ó¥°¥À¥à¡Ë¡£24Ç¯µ³¼ê°úÂà¸å¤Ï¡¢Æ£Ìî±¹¼Ë¤ÇÄ´¶µ½õ¼ê¡Ê¹¶¤áÀì¡Ë¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¡þ·ªÎÓ¡¡¹¬ÂÀÏº¡Ê¤¯¤ê¤Ð¤ä¤·¡¦¤³¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë1983Ç¯¡Ê¾¼58¡Ë1·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î42ºÐ¡£18ºÐ¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÅÏ¤ê¶¥ÇÏ³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¡£¶¥ÇÏÁ´ÈÌ¤ò³Ø¤Ó¡¢Â´¶È¸å¤ÏÈþ±º¶á¹Ù¤Î°éÀ®ËÒ¾ì¤Ø¡£·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ç¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤â·Ð¸³¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤È¶¥ÎØ¤ÎÀìÌç»æ¤ò·Ð¤Æ¡¢2018Ç¯¤Ë¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÆþ¼Ò¡£ÃæÉôÃÏ¶è¤Ç¸ø±Ä¶¥µ»¤òÃ´Åö¤·¡¢24Ç¯7·î¤Ë¶¥ÇÏÈÉ¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¡£