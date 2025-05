¥Þ¥óU¤¬ASEAN¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤ËÇÔËÌ¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤â¡Ä»Ø´ø´±¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤¤¤Ê¤¤¡×

マンチェスター・ユナイテッドを率いるルベン・アモリム監督が、ASEAN(東南アジア諸国連合)オールスターズとの親善試合を振り返った。クラブ公式サイトが指揮官のコメントを伝えている。マンチェスター・ユナイテッドは28日、ASEANオールスターズとの親善試合を行った。試合は両チームともにスコアレスで折り返して迎えた71分、ミャンマー代表FWマウン・マウン・ルインのゴールでASEANオールスターズが先制。マンチェスター・ユナイテッドはその後も得点には至らず、0−1で敗北した。

