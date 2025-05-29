THE RAMPAGE吉野北人 2nd写真集『Orange』がオリコン上半期ランキングで1位を獲得
■「いろいろこだわりながら一生懸命制作した写真集ですので、こういう形で賞を受賞でき本当にうれしいです」（吉野北人）
「オリコン上半期BOOKランキング 2025」のジャンル別「写真集」が5月29日に発表され、男性では吉野北人（THE RAMPAGE）の『吉野北人 2nd写真集「Orange」』が、期間内売上7.3万部で男性写真集1位を獲得した。
本書は、THE RAMPAGEでボーカルを務める吉野北人の2冊目となる写真集。
撮影は自身が初めて訪れたヨーロッパの地、というイタリアで実施。歴史と芸術の街・ヴェネツィア、カラフルな街並みが話題のブラーノ島、ミラノ、イタリア北部の小さな街クレモナなどをロケ地に、吉野北人の様々な表情と魅力がつまった作品になっている。
2025年1月に発売され、2025年2月3日付「オリコン週間BOOKランキング」のジャンル別「写真集」において、男性写真集で今年度最高（※）となる週間5.3万部を売り上げた。
※今年度は2024年12月2日付～スタート。
PHOTO BY 尾身沙紀
書籍情報
2025.01.24 ON SALE
『吉野北人2nd写真集「Orange」』
リリース情報
2025.05.26 ON SALE
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