BABYMETAL×ロシア産デスコアバンドSlaughter to Prevailコラボ曲「Song 3」リリース＆MV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■MVにはBABYMETALがバトルヒロインとして登場!

BABYMETALが、8月8日にリリースする4作目のアルバム『METAL FORTH』に先駆け、新曲「Song 3」(BABYMETAL × Slaughter to Prevail)を5月29日に発表し、MVも公開された。

今回はロシア産デスコアバンド・Slaughter to Prevailとのコラボソングとなるが、その名の通り「3」をテーマにした、言葉遊びが満載の数え歌のようなユニークなリリックが特徴的だ。BABYMETALのファニーなボーカル&ダンス、Slaughter to Prevailの重戦車のようなヘヴィなリフを畳み掛けるサウンド、まさに「Beauty and the Beast」のような組み合わせに圧倒されることだろう。

その中でも特筆すべき点が、Alex(Slaughter to Prevail)とMOMOMETAL(BABYMETAL)のグロウルバトル、またはグロウルデュエットが楽曲をリードし、ただの極悪ソングでもKawaiiソングでもない、オンリーワンな存在を放っている。

MVの内容もBABYMETALやSlaughter to Prevailがカメオとして出演したドラマ仕立てになっており、幼少期のAlexを彷彿とさせる赤い鬼のお面を被った子どもが、悪の手下に苛まれ不遇な日常を過ごしながらも、BABYMETAL扮するバトルヒロインに憧れてトレーニングを積み、遂には彼らを打ち負かしていくストーリーをベースに描かれている。バイカーギャングスーツやビジネススーツなど様々な衣装に身を包んだBABYMETALやSlaughter to Prevailのパフォーマンスも要注目だ。

BABYMEATALは現在UK&EUアリーナツアー中で、5月30日には日本人アーティスト初の単独公演となる、約2万人を収容するロンドン・O2アリーナでのワンマンショーを迎えている。こちらは全国の映画館でライブビューイングの生中継、ディレイ中継も予定されている。

リリース情報

2025.05.29 ON SALE

BABYMETAL × Slaughter to Prevail

DIGITAL SINGLE「Song 3」

2025.08.08 ON SALE

BABYMETAL

ALBUM『METAL FORTH』

BABYMETAL OFFICIAL SITE

http://www.babymetal.com