◆「刀剣乱舞」大慶直胤役の大友至恩って?

【モデルプレス=2025/05/28】“いま”見逃せない人物を、モデルプレス編集部がピックアップして紹介していく【注目の人物】シリーズ。今回は、7月に東京ドーム公演も予定されている人気ミュージカル『刀剣乱舞』 〜坂龍飛騰〜で大慶直胤を演じる俳優・大友至恩(おおとも・しおん/17)にフィーチャーする。大友が刀剣男士・大慶直胤役を演じている『刀剣乱舞』〜坂龍飛騰〜(通称:刀ミュ)は、人気ゲーム「刀剣乱舞−ONLINE−」を原作とした2.5次元ミュージカル。7月29日・30日には東京ドーム公演も予定されるなど、根強い人気を誇っている。

◆大友至恩、戦闘シーンで大事にしている「刀剣男士の使命」

◆大友至恩、刺激受けた共演者は?「隊長としての覚悟」

◆大友至恩、ファンへの感謝語る「なくてはならない大切な存在」

◆大友至恩をもっと知る一問一答

◆大友至恩(おおとも・しおん)プロフィール

大友は2023年に舞台「HUNTER×HUNTER THE STAGE」で15歳にして初主演に抜擢され、その後もテレビ東京ドラマ25「クールドジ男子」(2023)や舞台「忍たま乱太郎」(2024)など多方面で活躍。現在も、ラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司 BEYOND THE AVERAGE〜」(毎週日曜日17時〜/TOKYO FMはじめJFN38局ネット)に出演中で、8月には東京&大阪でバースデーイベントの開催を控えている。― ミュージカル『刀剣乱舞』〜坂龍飛騰〜の公演を終えられたばかりですが、振り返ってみていかがですか?苦労した点や役作りにおいて難しかった点があれば教えてください。大友:僕が演じたのは大慶直胤という刀剣男士なのですが、とにかく大慶くんは難しいです!特に喋り方が特徴的なのですが、そこばかりに囚われないように、と演出の茅野さんからもご指摘いただいたりして。彼が情熱を向けているものが他の刀剣男士とも違うし、見てる視点が違うんだなと思い、自分なりに大慶くんのことを考えてみて僕が思ったのは、とにかく大慶くんは鋼が好きで、鋼に関することには目がないんだなと!!特に僕は今回、戦闘シーンにこだわりがあって、刀剣男士の使命として前提にある“任務を遂行する”ということを大事にしたくて、それを念頭において戦闘時には前向きな姿勢で取り組もうと思い挑んでいました。― 7月には東京ドームでの公演、ミュージカル『刀剣乱舞』目出度歌誉花舞 十周年祝賀祭も開催されるということで、共演者の方とは濃い時間を過ごされていると思いますが、稽古中や合間の印象的なエピソードを教えてください。また、ともに時間を過ごす中でお芝居に刺激を受けた、人柄に感銘を受けた共演者の方を教えてください。大友:今回の公演では、皆さんがレジェンドなんだなということを感じました!稽古中は特に、一人一人の芝居が終わった後にみんなで「ナイストライ!ナイストライ!」と声を掛け合ったりして、皆が本当に前向きな姿勢で頑張ってるんだなという印象を受けました。特に陸奥守吉行役の田村心さんが、本作品での隊長としての覚悟というか、ご本人もそうですし陸奥守吉行を演じている中でも気合いを感じることができました。これまでの作品で出陣を経験している心さん、(石川)凌雅さんのお二人がたくさん刀ミュについて教えてくださったし引っ張ってくれたからこそ、今回の刀剣男士キャスト6人の絆が強くなったと思います。一人一人が本当にお人柄も良くて大好きだし、いいメンバーだなと思いました!!― 「目出度歌誉花舞 十周年祝賀祭」に向けた意気込みをお聞かせください。大友:東京ドーム…!なんせ…出演メンバーが豪華過ぎて、東京ドームも大き過ぎて、本当に頑張らなきゃなという気持ちです!!気合いいっぱいです!本当に楽しみです!披露する曲数も多いだろうし、ダンスも頑張らなきゃ。とにかく今回の公演で、初めて刀ミュの江戸三作(水心子正秀、源清麿、大慶直胤)の刀剣男士が揃うということで、本当に本当に本当に楽しみ過ぎます(笑)!皆さん!東京ドームでお会いしましょう!― 初めてのバースデー単独イベントが行われますが、開催が決まったときのお気持ちはいかがでしたか?大友:「えっっ!!!」となりましたね!「え、いいんですか!?僕が!?え?お客様に楽しんでもらえるかなぁ!ワクワク!」という感じでした(笑)!!人生初のバースデーイベント!緊張もしますし、お話をいただいたときはびっくりもしましたが、素敵な会場もおさえていただいたのでとにかく楽しみです!― ファンの方にとって大友さんの誕生日を直接お祝いできることはとても嬉しいことだと思いますが、大友さんにとってファンのみなさんはどのような存在ですか?大友:それはもう!!応援してくださるみなさまがいて僕たちが成り立っているので、本当になくてはならない大切な存在です。自分の誕生日という名目ではあるけれど、誕生日だからこそみなさんに感謝を伝えられるようなイベントにしたいし、自分だけじゃなくてみなさんがとにかく楽しめるようなイベントにしたいと思っています!Q1.芸能界に入ったきっかけは?小学5年生の頃に「ふとテレビに出てみたい!」と思い、両親に相談したところ今の事務所を見つけてくれて、様々な経験をさせていただき今に至ります!Q2.好きな食べ物/嫌いな食べ物好きな食べ物:母が作った味噌汁と父が作ったチャーハン嫌いな食べ物:おでんの大根・焼きしいたけQ3.(恋愛対象の)好きなタイプ甘えられる・性格が良くて料理が上手・やさしいQ4.好きな言葉(座右の銘)座右の銘とは言わないかもしれないですが、「最終的に決めたのは自分」です。周囲に決められたことを選んだとしても、他にあるいくつもの選択肢の中から結局はそれを選んで行動したのは自分ということを意識して大事にしています。Q5.これだけは他の人に負けない!これは本当に無いかも…。誰かより優れているとか、いないとか、こだわらなくていいんじゃないかなと。自分は自分らしく生きられたらいいなと思っています。Q6.自分にキャッチコピーをつけるとしたら?その理由は?「一点集中型」そのまんまです!ひとつのことに極度に集中できるからです(笑)!Q7.スタイルキープ(もしくは体作り or 健康維持)のためにやっていることスタイルキープは特に気にしていないです!まだ若いからかな…(笑)。特にこれといって決めてやっていることはないですが、空いている時間に筋トレや体幹を鍛えるということは意識はしています。Q8.最近ハマっていることは?これは間違いなく「レトロ」!レトロカメラ、レトロゲーム、カセットテープ、ウォークマンなど。Q9.今、一番会いたい人(もしくは憧れ or 尊敬している人)ずっと憧れていた田村心さんには作品でお会いできたので、今は藤田玲さん!お会いしたいです!Q10.今、最も情熱を注いでいること役作りのために本を読んだり、怪我をしないように身体ケアをしたり、、結局すべて繋がるところで仕事ですかね!Q11.今、悩んでいること自分の将来…。自分の今後のビジョンがまだ見えていないのでしっかりとしたビジョンを見据えたいです。あと歌とかダンスが得意ではないので自信を持てるくらい上手になりたいです!Q12.悲しみを乗り越えた方法(or 怒りを乗り越えた方法)まだ自分自身の人生経験が浅いので、乗り越えるほど大きな悲しみを経験したということがあまりないのですが…自分の好きなことをしたり、おいしいご飯を食べたり、人間らしさを大事にしたいです。人間って悩んだり落ち込んだり、そういうものだなと。戦争を乗り越えた祖母の話で「ほぼ死ぬこと以外かすり傷」という言葉を聞いて、人の裏切りとかもたくさんあった時代、怒ったりむかついたりしても命に関わること以外は「どう心に収めるか」というのが大事なんじゃないかなと思っています。生きていればこの先いろんなことがあると思います。僕もまだ17年しか生きていないし、これからたくさんの出来事を経験して意識も変わっていくかもしれない。どんな悲しみや怒りがあるかわからない怖さもあるけど、些細なことを気にして生きるより「これが人間なんだ」と思うことにしています!Q13.今の夢(もしくは今後の目標 or 今後チャレンジしたいこと)とにかくいろいろな技術を身につけたいです!芝居、歌、ダンスなどすべてのスキルを磨いていきたいです!Q14.夢を叶える秘訣僕もまだまだ夢の途中です!!僕の大好きな漫画のセリフにある「夢に向かって走り続けている間の道草を楽しむ」という言葉が大好きで、これから夢に向かって進んでいる間に出会う人々との繋がりを大切にしたいと思っています。夢を叶えるのは自分一人だけの力ではないので、いろんな人に支えられていることを胸に刻んで、自分が人に与えられるもの、人から受け取れるものを大切にしていきたいです。(modelpress編集部)2007年8月10日生まれ。京都府出身。劇団東俳Tプロジェクト所属。2023年、15歳にして「HUNTER×HUNTER THE STAGE」の主演に大抜擢され注目を集めると、その後も舞台「忍たま乱太郎」、モンストCM「友だちの友だち」篇に出演するなど、多岐に渡った活躍を見せている。また、大慶直胤役で出演しているミュージカル『刀剣乱舞』〜坂龍飛騰〜が2025年7月29日(火)・7月30日(水)に『刀剣乱舞』 目出度歌誉花舞 十周年祝賀祭として東京ドームにて開催される。さらに、安部永太役を担当しているラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司〜BEYOUD THE AVERAGE〜」(毎週日曜日17時〜/TOKYO FMはじめJFN38局ネット)が放送中である。X:(@shion_otomo)https://x.com/shion_otomoInstagram:(shion.otomo)https://www.instagram.com/shion.otomo/ファンサイト:https://shion-otomo.com/【Not Sponsored 記事】