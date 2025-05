『ポケットモンスター』シリーズ新たな挑戦作、『Pokémon LEGENDS Z-A (ポケモンレジェンズ ゼットエー)』の発売日が、2025年10月16日(木)に決定!

パッケージ版7月23日(水)、ダウンロード版6月5日(木)より順次予約がスタート。

夜のミアレシティで戦うパッケージデザインも初公開されました。

『Pokémon LEGENDS Z-A (ポケモンレジェンズ ゼットエー)』

『Pokémon LEGENDS Z-A』と『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』発売日が、2025年10月16日(木)に決定!

パッケージ版7月23日(水)、ダウンロード版ニンテンドーeショップとMy Nintendo Storeにて6月5日(木)より順次予約がスタートします。

そして今回、新たにパッケージデザインを公開!

妖しい光に照らされる夜のミアレシティで、主人公とそのパートナーポケモンたちが、激しい戦いを繰り広げています。

一つの街中で物語が繰り広げられる「RPG」と、かつてないポケモン「バトル」✕「アクション」が楽しめる、『ポケットモンスター』シリーズ新たな挑戦作です。

「Nintendo Switch 2 Edition」と「アップグレードパス」について

『Pokémon LEGENDS Z-A』は、Nintendo Switch版に加え、 Nintendo Switch 2 向け『 Pokémon LEGENDS Z-A(ゼットエー) Nintendo Switch 2 Edition』も発売いたします。

『Pokémon LEGENDSZ-A Nintendo Switch 2 Edition』は、Nintendo Switch 2 スペックを活かし、グラフィックやフレームレート向上などにより、ミアレシティで冒険をより快適に楽しむことができる Nintendo Switch 2 ソフトです。

Nintendo Switch 2 Editionソフトは、 Nintendo Switch本体でもプレイすることできます。

その場合、遊べる内容はSwitchソフトと同一で、 Switch 2 性能を生かした追加内容含まれません。

『Pokémon LEGENDS Z-A』、パッケージ版/ダウンロード版は、いずれもアップグレードパスのみの購入で、Nintendo Switch 2 Editionにアップグレードできます。

アップグレードパスはニンテンドー eショップ、My Nintendo Storeで購入可能です。

『Pokémon LEGENDS Z-A』とアップグレードパスの希望小売価格合計は、『 Pokémon LEGENDS Z-A NintendoSwitch 2 Edition』の希望小売価格と同じです。

※左の画像はダウンロード版価格です。

※パッケージ版、Nintendo Switch 2 Editionの希望小売価格が8,128円(税込)、Nintendo Switch版とアップグレードパスの希望小売価格合計が8,128円(税込)で同じです。

「Pokémon Presents」が7月22日(火)配信決定!

「Pokémon Presents」が7月22日(火)に配信決定いたしました。ポケモン公式YouTubeチャンネルや、そ他

SNSにて配信を予定しております。

『Pokémon LEGENDS Z-A』商品情報

『Pokémon LEGENDS Z-A』

発売日 :2025年10月16日(木)予定

予約開始日 :パッケージ版 2025年7月23日(水)予定

ダウンロード版(ニンテンドーeショップ/My Nintendo Store)2025年6月5日(木)より順次

※ダウンロードカード/ダウンロード番号発売も予定しております。

希望小売価格 :パッケージ版 7,128円(税込)/ダウンロード版 7,100円(税込)

発売 :株式会社ポケモン

販売 :任天堂株式会社

制作 :株式会社ゲームフリーク

対応機種 :Nintendo Switch/ Nintendo Switch 2

ジャンル :アクションRPG

販売形態 :パッケージ版/ダウンロード版

対応言語 :日本語・英語・欧州スペイン語・ラテンアメリカスペイン語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・韓国語・中国語(簡体字)・中国語(繁体字)

※Nintendo Switch 2 日本語・国内専用モデルでプレイされる場合も、ゲーム内で言語選択が可能です。

CERO :審査予定

※購入特典が後日発表される可能性がござ います

『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』

発売日 :2025年10月16日(木)予定

予約開始日 :パッケージ版 2025年7月23日(水)予定

ダウンロード版(ニンテンドーeショップ/My Nintendo Store)2025年6月5日(木)より順次

※ダウンロードカード/ダウンロード番号発売も予定しております。

希望小売価格 :パッケージ版 8,128円(税込)/ダウンロード版 8,100円(税込)

発売 :株式会社ポケモン

販売 :任天堂株式会社

制作 :株式会社ゲームフリーク

対応機種 :Nintendo Switch 2

ジャンル :アクションRPG

販売形態 :パッケージ版/ダウンロード版

対応言語 :日本語・英語・欧州スペイン語・ラテンアメリカスペイン語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・韓国語・中国語(簡体字)・中国語(繁体字)

※Nintendo Switch 2 日本語・国内専用モデルでプレイされる場合も、ゲーム内で言語選択が可能です。

・CERO :審査予定

※購入特典が後日発表される可能性がござ います。

『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』 アップグレードパス

発売日 :2025年10月16日(木)予定

予約開始日 :2025年6月5日(木)予定 ※ダウンロード番号発売も予定しております。

希望小売価格 :1,000円(税込)

発売 :株式会社ポケモン

販売 :任天堂株式会社

制作 :株式会社ゲームフリーク

対応機種 :Nintendo Switch 2

ジャンル :アクションRPG

販売形態 :ダウンロード版 ※ニンテンドーeショップ、My Nintendo Storeでお買い求めいただけます。

CERO :審査予定

※アップグレードパスをご利用いただくに、別売り『 Pokémon LEGENDS Z-A』が必要です。また、最新版更新データが必要な場合アップデートうえ、ご利用ください。

10月16日発売決定!

『Pokémon LEGENDS Z-A (ポケモンレジェンズ ゼットエー)』は、2025年10月16日発売です。

©2025 Pokémon.

©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリーク登録商標です。

Nintendo Switch ロゴ・Nintendo Switch 任天堂商標です。

