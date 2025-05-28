³ÚÅ·¤ÏÂÇÀþ¤¬»¶È¯4°ÂÂÇ¤Çº£µ¨8ÅÙÌÜ¤ÎÎíÇÔ¡¡»°ÌÚ´ÆÆÄ¡Ö¡ÊÀ¾Éð¡¦ÅÏÊÕ¤Ï¡ËÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÊü¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡³ÚÅ·0¡½6À¾Éð¡Ê2025Ç¯5·î28Æü¡¡¥Ù¥ë¡¼¥ÊD¡Ë
¡¡³ÚÅ·¤ÏÀèÈ¯¡¦ÂìÃæ¤¬6²óÅÓÃæ5¼ºÅÀ¤Ç3ÇÔÌÜ¡£
¡¡ÂÇÀþ¤âÀèÈ¯¡¦ÅÏÊÕ¤éÀ¾Éð¤Î¶¯ÎÏÅê¼ê¿Ø¤ÎÁ°¤Ë»¶È¯4°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢º£µ¨8ÅÙÌÜ¤ÎÎíÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢5·î¤ÎÉé¤±±Û¤·¤â·èÄê¡£»î¹ç¸å¤Î»°ÌÚÈ¥´ÆÆÄ¤Î¼ç¤Ê°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡½¡½ÀèÈ¯¤ÎÂìÃæ¡¢2¼ºÅÀ¤·¤¿Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÏÃúÇ«¤Ë¤¤¤¤¹¤®¤¿¤«¡£
¡¡¡Ö¡Ê2²ó°Ê¹ß¤òÍÞ¤¨¤Æ¡Ë¥²¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î¤È¤³¤í¤ÏÀ¨¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤³¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¡£¸þ¤³¤¦¤â¥Æ¥ó¥Ý¤¬¤¤¤¤ÅÏÊÕÅê¼ê¤¬¡ÊÀèÀ©ÅÀ¤ò¡ËÀª¤¤¤Ë¤·¤ÆÅêµå¤·¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡¡½¡½ÅÏÊÕÅê¼ê¤Î°õ¾Ý¤Ï¡£
¡¡¡ÖÀèÀ©ÅÀ¤ò¼è¤ì¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥¾¡¼¥ó¤Ç¡Ê¾¡Éé¤·¤Æ¡Ë¤¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤â¶¯¤¤¤·¡¢Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÊü¤Ã¤Æ¤¯¤ëÅê¼ê¡£º£Æü¤Ï¤½¤³¤ËÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡½¡½8²ó¤Ï2¼ººö¡£¼éÈ÷¤ÎÍð¤ì¤â¡£
¡¡¡ÖÅÀº¹¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤È»×¤¦¡£Âç¤¤¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½º£µ¨½é¤á¤ÆÀõÂ¼¤ò4ÈÖ¤Çµ¯ÍÑ¡£
¡¡¡ÖÂÇ½ç¤â¡¢ÍýÁÛ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸ÇÄê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸½¾õ¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡£Àµ²ò¤¬¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤¹¤±¤É¤â»î¹Ôºø¸í¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÈÏÃ¤òµÍ¤á¤Æ¡¢º£ÅÙ¤â¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦»ö¤òÉ¬»à¤Ç¹Í¤¨¤¿¤¤¡×