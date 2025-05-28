Êì¿Æ¤¬¡ÈÆý»ù»¦³²¡É»ùÁê¤¬¤±¤µ²ÈÄíË¬ÌäÍ½Äê¤À¤Ã¤¿
28ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¤ÇÀ¸¸å¤ª¤è¤½4¤«·î¤ÎÃË¤Î»Ò¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢30Âå¤ÎÊì¿Æ¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¤³¤ÎÊì¿Æ¤¬27Æü¡¢»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤Ë°é»ù¤Î¤Ä¤é¤µ¤òÁêÃÌ¤·¡¢»ùÁê¤¬28ÆüÄ«¡¢²ÈÄíË¬Ìä¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢Êì¿Æ¤ÎÊ¡°æÌ¤¼ÓÍÆµ¿¼Ô¤¬28Æü¸áÁ°0»þº¢¡¢À¸¸å¤ª¤è¤½4¤«·î¤Î¶Ç¿Í¤Á¤ã¤ó¤ò¼«Âð¤ÎÍáÁå¤ËÄÀ¤á¤Æ»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀéÍÕ¸©¤Ï28Æü¤Ë²ñ¸«¤·¡¢Ê¡°æÍÆµ¿¼Ô¤¬27Æü¸á¸å2»þº¢¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¡¢»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤Ë¡¢°é»ù¤Î¤Ä¤é¤µ¤ä¼«¿È¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¡¢»ùÁê¤Ï¥Í¥°¥ì¥¯¥È¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¡¢¸á¸å6»þº¢¤ËÏ¢Íí¤ò¤È¤ê¡¢28ÆüÄ«¤Ë²ÈÄíË¬Ìä¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ê¡°æÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö°é»ù¤·¤Æ¤¤¤¯¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£