¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡¡¸Å¸Å¸ÅÊÆ¤Ï¡Ö1800±ß¤Ç½Ð¤·¤Æ¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê°Â¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï£²£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦µµ¸Í±ØÁ°¤Ç³¹Æ¬±éÀâ²ñ¤ò³«ºÅ¡£ÅìµþÅÔµÄ²ñÁªµó¡Ê£¶·î£±£³Æü¹ð¼¨¡¢£²£²ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ËÆ±ÅÞ¤«¤é½ÐÇÏÍ½Äê¤Î¹â¶¶¹ª»á¤ò¸µ³ÊÆ®²È¤Î¿ÜÆ£¸µµ¤»á¤é¤È¤È¤â¤Ë±þ±ç¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÀª¤ÎÄ°½°¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢Çï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿¶ÌÌÚ»á¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÇÀÎÓ¿å»º°Ñ°÷²ñ¤Ç¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤È·«¤ê¹¤²¤¿¼Áµ¿¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ÌÌÚ»á¤Ï¡Ö¤¤¤ÞÈ÷ÃßÊÆ¤ò£²£°£°£°±ß¡¢£±£¸£°£°±ß¤Ç½Ð¤¹ÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡¢¤ä¤ì¤Ð¡£¤¿¤À¡¢»ä¤Ï°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¡ÊÀ¯ÉÜ¤¬¡ËÃæ¾®¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë£µ¥¥í£±£¸£°£°±ß¤Î¤ªÊÆ¤Ï¡¢£²£°£²£±Ç¯»º¤ÎÊÆ¤Ç¸Å¸Å¸ÅÊÆ¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¤¢¤È£±Ç¯·Ð¤Ä¤È¡¢²ÈÃÜ¤Î¤¨¤µ¤È¤·¤Æ½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ªÊÆ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡££±£¸£°£°±ß¤Ç½Ð¤·¤Æ¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê°Â¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¶ÌÌÚ»á¤ÏÆ±°Ñ°÷²ñ¤Ç¿Ê¼¡Ïº»á¤Ë¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤³¤ì¤Ë¿Ê¼¡Ïº»á¤ÏÌÀ³Î¤ÊÅúÊÛ¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Îº£¸å¡¢³°¹ñ¤«¤é¥³¥á¤òÍ¢Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÈÝÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡ÊÊÆÉÔÂ¤Î»þ¤Ë¡Ë¶ÛµÞ¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢»þ¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Î¸ý¤Ë°Â¿´¤Ç°ÂÁ´¤Ê¤ªÊÆ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆÏ¤±¤ë¤Î¤¬À¯ÉÜ¤ÎÂçÀÚ¤ÊÀÕÇ¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡£
¡¡¥³¥á²Á³Ê¤òÍÞÀ©¤¹¤ë°ì¼ê¤È¤·¤ÆÀ¯ÉÜÆâ¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ»º¥³¥á¤ÎÍ¢Æþ³ÈÂç°Æ¤òÊÆ¹ñ¤È¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Î¥«¡¼¥É¤Ë¤¹¤Ù¤¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¶ÌÌÚ»á¤Ï¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¡£
¡Ö¡Ê¤ªÊÆ¤Ï¡Ë¹ñÆâ¤Çºî¤Ã¤Æ³§¤µ¤ó¤Î¸ý¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿©ÎÈ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÊÆ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢°Â°×¤Ë³°¹ñ¤Î¤ªÊÆ¤ËÍê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¹ñÆâ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êºî¤Ã¤Æ²áÉÔÂ¤Ê¤¯¡¢¹ñÌ±¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎÀ©³ÎÊÝ¤ò»ý¤Á¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¹ñ¤ÎÇÀÀ¯¤Ë´Ø¤ï¤ë¼Ô¤Î°ìÈÖ¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¾®Àô¤µ¤ó¤Ë¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄ°½°¤¿¤Á¤Ë¹ñÀ¯¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£