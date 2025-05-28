¡ÚÃæÀî¹ÈÍÕ¡Û¾åÉÊ¤ËÈ©¸«¤»¤¬¤Ç¤¤ë¡ªº£µ¨¥È¥ì¥ó¥É¤Î¡Ö¥Á¥å¡¼¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¿åÃå¡×3Áª♡
º£Ç¯¤â¿åÃå¤Îµ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃæÀî¹ÈÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤×¤ê¤«¤ï½÷»Ò¤¬Âç¹¥¤¤Êº£¤Ã¤Ý¡Ö¥Á¥å¡¼¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¿åÃå¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤¬¤¢¤Ã¤ÆÂÎ·¿¥«¥Ð¡¼¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ïª½Ð¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¯Ãå¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê♡
¤È¤Ë¤â¤«¤¯¤Ë¤â¥Á¥å¡¼¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÂçËºî♡
¤×¤ê¤«¤ï½÷»Ò¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡¢¥Á¥å¡¼¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¿åÃå¤Ë¤âÅÐ¾ì♡
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ü¥Ç¥£¥Ñ¡¼¥Ä¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤Æ¡¢Ïª½Ð¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¥³¤Ë¤âºÇÅ¬¤À¤«¤é¿¿¤ÃÀè¤Ë²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤³¤¦¡ª
Cordinate ¤ªÍÎÉþ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Ë¥¥å¥ó♡
¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥ê¥Ü¥ó¤È¤½¤Ç¸ý¤Î¤¿¤Ã¤×¤ê¥Á¥å¡¼¥ë¡¢¤×¤ê¤«¤ï²µ½÷¤¬¤È¤¤á¤¯Í×ÁÇ¤ò¤È¤³¤È¤óµÍ¤á¹þ¤ó¤À1Ãå¡£
Cordinate µ¤¤Ë¤Ê¤ëÆó¤ÎÏÓ¤â¥Á¥å¡¼¥ë¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¤Þ¤·¤ç
¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¤Ç¸ª¤Î¤¤ã¤·¤ã¸«¤¨³Î¼Â¡£¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤â¥¥å¥ó¡£
Cordinate ¾åÉÊ¤ÊÈ©¸«¤»¤¬³ð¤¦²ÖÊÁ¥ì¡¼¥¹
´ÅÅÞ¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê½ãÇò¥ï¥ó¥Ô¡£Æó¤ÎÏÓ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê±£¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥í¥ó¥°¾æ¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤♡
»£±Æ¡¿Ë¾·î¹¨¼ù ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¾ëÅÄË¾¡ÊKIND¡Ë¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿¥µ¥¤¥ª¥Á¥¢¥¡ÊLila¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿ÃæÀî¹ÈÍÕ¡ÊËÜ»ïÀìÂ°¡Ë
ÃæÀî¹ÈÍÕ
RayÊÔ½¸Éô ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ ÁðÌîºéÍè