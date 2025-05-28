µÜÏÆºéÎÉ¡¢ÈþÊ¢¶ÚºÝÎ©¤Ä»Ñ¤Ë¡ÖÂç³ØÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¡×¤ÈÈ¿¶Á¡ª ¡Ö¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¤ë¡×
´Ú¹ñ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦LE SSERAFIM¤ÎµÜÏÆºéÎÉ¤µ¤ó¤Ï5·î27Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤Ê¢¶Ú¤¬ºÝÎ©¤Ä¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÜÏÆºéÎÉ¡¢ÈþÊ¢¶ÚºÝÎ©¤Ä»Ñ
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂç³ØÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤Ê¤¢¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤ÎÅ·ºÍ¡×¡Ö¤µ¤¯¤é¡¢·¯¤ÏËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¤Í¡×¡ÖºÇ¹âåºÎï¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¥ß¥â¥ê)
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÜÏÆºéÎÉ¡¢ÈþÊ¢¶ÚºÝÎ©¤Ä»Ñ
¡Ö¤µ¤¯¤é¡¢·¯¤ÏËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¤Í¡×µÜÏÆ¤µ¤ó¤Ï¡¢8Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£2¼ïÎà¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£1¡Á5ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¾æ¤ÎÃ»¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÙ¤¤¥¦¥¨¥¹¥È¤ÈÈþ¤·¤¤Ê¢¶Ú¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆåºÎï¡×¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓInstagram¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëµÜÏÆ¤µ¤ó¡£2024Ç¯9·î2Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤Ã¤½¤ê¤È¤·¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤äÆó¤ÎÏÓ¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆåºÎï¡×¡Ö¤µ¤¯¤é¤Ï¤¤¤Ä¤âµ±¤¯¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(Ê¸:¥ß¥â¥ê)