CÂçºå¤Ï½ªÎ»´ÖºÝ¤ËFWËÌÌî¤¬¥·¥å¡¼¥È¡Ä¥Ý¥¹¥È¤ò2ÅÙ¤¿¤¿¤¯¤Ê¤É±ºÏÂ¤È¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè22Àá¡¡CÂçºå0¡½0±ºÏÂ¡Ê2025Ç¯5·î28Æü¡¡ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¡Ë
¡¡CÂçºå¤Ï¸åÈ¾¤Ë¹¶Àª¤Ë½Ð¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥´¡¼¥ë¥Ý¥¹¥È¤ò2²óÃ¡¤¯¤Ê¤É±ºÏÂ¥´¡¼¥ë¤ò³ä¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢0¡½0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎÂÐÀï¤Ï3·î28Æü¤Ë½ª¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢1¡½1¤Î¥É¥í¡¼¡£¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥Ñ¥Ñ¥¹´ÆÆÄ¡Ê45¡Ë¤Ï¡ÖÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿Áê¼ê¤ÈºÆÀï¡£¥¯¥é¥ÖWÇÕ½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¥¹¥«¥Ã¥É¤â¶¯¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤Ï¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¾å¤ÇÂç»ö¤À¡×¤ÈÉ¬¾¡¤ò´ü¤·¤Æ4¥Ð¥Ã¥¯¤ËÌá¤·¤Æ¹¶·âÅª¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡
¡¡Á°È¾¡¢±ºÏÂ¤Î¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òËÉ¤¤¤À¤Î¤ÏGKÊ¡°æ¸÷µ±¡Ê29¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£15Ê¬¤ÎMF°Âµï³¤ÅÏ¡Ê25¡Ë¡¢45Ê¬¤ÎMF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ª¡Ê28¡Ë¡¢¸åÈ¾18Ê¬¤ÎDFÀÐ¸¶¹¶µ¡Ê26¡Ë¤Î·èÄêÅª¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ò¤³¤È¤´¤È¤¯¥»¡¼¥Ö¤·¤¿¡£
¡¡CÂçºå¤Ï¸åÈ¾13Ê¬¤ËFWËÌÌîñ¥ÂÀ¡Ê20¡Ë¤ÈMFºåÅÄßººÈ¡Ê21¡Ë¤òÅêÆþ¤·¤Æ¹¶·â¤Ë¥ê¥º¥à¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£18Ê¬¤Ë±¦CK¤òµ¯ÅÀ¤ËDF±üÅÄÍ¦ÅÍ¡Ê24¡Ë¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç±ºÏÂ¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤¹¤È¡¢31Ê¬¤ÎFW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥Ï¥Ã¥È¥ó¡Ê29¡Ë¡¢33Ê¬¤ÎDFÅÐÎ¤µýÊ¿¡Ê34¡Ë¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ë¥Ý¥¹¥È¤ËÅö¤¿¤ëÉÔ±¿¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à1Ê¬¤ÎËÌÌî¤Î±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁê¼êDF¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤ÏÃ¥¤¨¤º¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢1Éô¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤Ë°ÜÀÒ¤¬·èÄêÅª¤ÊÃæ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¤ß¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ç¾¡¤ÁÅÀ1¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Ñ¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤óÁ°¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£À¨¤¯¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁª¼ê¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£