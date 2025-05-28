¡ÖSHOGUN¡¡¾·³¡×½õ±é½÷Í¥¾Þ¼õ¾Þ¤ÎÊæ»Ö¤â¤¨¤«¡¢°ËÆ£º»è½¤é½êÂ°¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼Æþ¤ê
Êæ»Ö¤â¤¨¤«¡Ê29¡Ë¤¬28Æü¡¢SNS¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤Ë½êÂ°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ËÀî±Ù»Ê¡Ê63¡ËÂìÆ£¸°ì¡Ê48¡ËÊÁËÜÍ¤¡Ê38¡Ë°ËÆ£º»è½¤é¡Ê31¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼Æþ¤ê¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
Êæ»Ö¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¥É¥é¥Þ³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡ÖSHOGUN¡¡¾·³¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢2·î¤ËÊÆ¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè30²ó¥¯¥ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Á¥ç¥¤¥¹¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡ÊÊüÁ÷±Ç²èÈãÉ¾²È¶¨²ñ¾Þ¡Ë¼ø¾Þ¼°¤Ç¡¢½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Ï¡Ö»ä¤ÏÆüËÜ¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ØSHOGUN¡Ù¡×¤È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¡¢ÎÞ¤·¤¿¡£
Êæ»Ö¤Ï¡Ö°ú¤Â³¤¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£