¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¿Í¥·¥ç¡¼¥È¡¦»³¸©¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤òÀä»¿¡¡£ÖÁè¤¤¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò
¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£²¡½£±ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê£²£¸Æü¡¦¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£¹²ó£²»àÆóÎÝ¡¢¼þÅì¤Î±¦±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤Çº£µ¨£³ÅÙÌÜ¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£ÂÐÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎËÜµòÃÏÏ¢ÇÔ¤ò£¸¤Ç»ß¤á¡¢¾¡Î¨£µ³ä¤ËÌá¤·¤¿¡£º£²ó¤Î£²Ï¢Àï¤Ë¤ÏÍ¸¶¡¢¥â¥¤¥Í¥í¤Î¥¨¡¼¥¹³Ê£²Ëç¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï¢ÇÔ¤Ê¤éº£¸å¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÃæÈ×¤Þ¤Ç¤ÏÀÛ¹¶¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£·²ó¤ËÌîÂ¼¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢£¹²ó¤Ë·àÅª¾¡Íø¡£¼ó°Ì¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤ò£³¤ËÌá¤·¤¿¡£²¿¤È¤«£²Ï¢Àï¤ò£±¾¡£±ÇÔ¤Ç½ª¤¨¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤â¡ÖÁ´Á³¡¢°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ò¤È°Â¿´¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¿·¾±¥Ï¥à¤Î¶¯¤µ¤Ï²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¡£¡ÖÀèÈ¯Åê¼ê¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢´°Åê·¿¤ÎÅê¼ê¤¬¤¤¤ÆÆ¬¿ô¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï£²Ï¢Àï¤Ç¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿Í··â¤Î»³¸©¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î¥ë¡¼¥¡¼¡£¤³¤Î¿ô»î¹ç¸«¤¿¤±¤É¡¢¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¤Ç¤·¤ç¡£Áá°ðÅÄ¡ÊÂç³Ø½Ð¿È¡Ë¡£½Â¤¤´é¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡£Í¦¤Î¥¢¥ì¤ò¥²¥Ã¥Ä¡¼¼è¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¡¢£µ²ó£±»àËþÎÝ¤Ç½ÓÂ¤ÎÌîÂ¼¤ÎÍ·¥´¥í¤ò¥À¥Ã¥·¥åÎÉ¤¯¡¢Ê»»¦ÂÇ¤Ë¤·¤¿¼éÈ÷ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ËÀå¤ò´¬¤¤¤¿¡£
¡¡¼«·³¤Ï£´²ó£±»à°ìÎÝ¤«¤éÆóÎÝ¡¦ÀîÀ¥¤Î¼ººö¤«¤é¼ºÅÀ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¼ººö£³£´¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¡£¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ï¼éÈ÷¤Î¤Û¤³¤í¤Ó¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬º£¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥Ù¥ë¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÈºÆ¤ÓÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢£··î£±Æü¤«¤é¤Î£³Ï¢Àï¤È¤Ê¤ë¡£