ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£´¡¥£´£µ£²¡ó¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£ÙºÄ·ô¥ªー¥×¥ó
ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£´¡¥£´£µ£²¡ó¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£ÙºÄ·ô¥ªー¥×¥ó
³Æ¹ñ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¡ÊNY»þ´Ö08:42¡Ë¡Ê%¡Ë
ÊÆ2Ç¯ºÄ¡¡ 3.957¡Ê-0.024¡Ë
ÊÆ10Ç¯ºÄ¡¡4.452¡Ê+0.008¡Ë
ÊÆ30Ç¯ºÄ¡¡4.957¡Ê+0.006¡Ë
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.541¡Ê+0.009¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.691¡Ê+0.025¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.280¡Ê+0.024¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.332¡Ê+0.020¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.506¡Ê+0.045¡Ë
¢¨ÊÆºÄ°Ê³°¤Ï10Ç¯Êª
³Æ¹ñ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¡ÊNY»þ´Ö08:42¡Ë¡Ê%¡Ë
ÊÆ2Ç¯ºÄ¡¡ 3.957¡Ê-0.024¡Ë
ÊÆ10Ç¯ºÄ¡¡4.452¡Ê+0.008¡Ë
ÊÆ30Ç¯ºÄ¡¡4.957¡Ê+0.006¡Ë
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.541¡Ê+0.009¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.691¡Ê+0.025¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.280¡Ê+0.024¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.332¡Ê+0.020¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.506¡Ê+0.045¡Ë
¢¨ÊÆºÄ°Ê³°¤Ï10Ç¯Êª