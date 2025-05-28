949g¡¢»Ø3ËÜ¤Ç»ý¤Æ¤Á¤ã¤¦¡ÈÌµ½ÅÎÏ¥â¥Ð¥¤¥ëPC¡É¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¥Î¡¼¥È SC¡×
2025Ç¯5·î27Æü¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¬¿·ºî¾®·¿¥â¥Ð¥¤¥ëPC¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¥Î¡¼¥È SC¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï6·î17Æü¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤Ï6·î20Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
È¯Çä¤ËÀè¤ó¤¸¤Æ¼Âµ¡¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯·Ú¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Öº£É÷¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â·Ú¤¤
¥ì¥Ã¥Ä¥Î¡¼¥È SC¤Ï12.4·¿¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Î¡¼¥ÈPC¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¹þ¤ß¤Î¼ÁÎÌ¤ÏÌó949g¡£¤³¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤Ï¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤ÈÍýÁÛ·Á¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤ì¤¬¤È¤Ë¤«¤¯·Ú¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£1kg¤¯¤é¤¤¤Î¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤¿¤é½Å¤µ¤Ï´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¥Ã¥Ä¥Î¡¼¥È SC¤Ï¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£»Ø3ËÜ¤Ç·Ú¡¹¤È»ý¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ù¾å¤ËÃÖ¤¤¤¿¤È¤¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤Ï¥½¥ê¥Ã¥É¡£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¥Ù¥¼¥ë¡Ê³Û±ï¡Ë¤âÇö¤¯¡¢¥â¥À¥ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£
·ÚÎÌ²½¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¥¿¥Õ¤Ç·øÏ´
Ä¶·ÚÎÌµé¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡ÖÀÇ½¡×¡Ö¥¿¥Õ¥Í¥¹¡×¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥ì¥Ã¥Ä¥Î¡¼¥È SC¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£ËÜÂÎ¼ÁÎÌ949g¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢56 Wh¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢Æ°²è¤ò12.7»þ´ÖºÆÀ¸²ÄÇ½¡£MIL½àµò¤Î·øÏ´¥Æ¥¹¥È¤â¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¥µ¥¤¥º¡¦¼ÁÎÌ¤È¤·¤Æ¤Ï¶¯ÎÏ¤ÊºÇ¿·¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¡ÊIntel® Core™ Ultra 5 225U¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¼Â¾Ú»î¸³¤Ç¤ÏÆ°²èºÆÀ¸12.7»þ´Ö¤òÃ£À®¡£ÆâÉô¤ò1¥ß¥êÃ±°Ì¤ÇÄ´À°¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢ºÇÅ¬²½¤ËºÇÅ¬²½¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
ÊªÍýÅª¤Ë¤â¥¿¥Õ¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖMIL¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡×¤Ç¤¹¡£MIL‑STD‑810H½àµò¤Î76 cm¡¿26Êý¸þ¡ÖÆ°ºîÍî²¼¡×»î¸³¤ä¡¢Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¤òÁÛÄê¤·¤¿100kgf²Ã°µ¤Ê¤É¤ÎÆÈ¼«»î¸³¤ò¥¯¥ê¥¢¡£±Õ¾½¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤Ï¥À¥ó¥Ñ¡¼¹½Â¤¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾×·â¤òÆ¨¤¬¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
·ÚÎÌ²½¤Î¤¿¤á¤Ë¥«¥ê¥«¥ê¤Ë¥Á¥å¡¼¥ó¤µ¤ì¤¿¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¹ç¶â¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Îµ»½Ñ¤¬¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤ÈµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ÂåÅª¤Êµ¡Ç½À
¡ÖUSB¥Ï¥Ö¤¤¤é¤º¡×¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¥Ý¡¼¥È¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£Thunderbolt 4¡ÊUSB-C¡Ë¡ß2¡¦USB-A¡ß2¡¦HDMI¡¦LAN¥Ý¡¼¥È¤òÁõÈ÷¡£ºÇ¶á¤Î¼þÊÕµ¡´ï¤â¡¢³°Éô¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤â¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÍÀþ¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤â¡¢ËÜÂÎ¤Î¤ß¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¡Ç½Åª¤Ë¤ÏºÇ¿·¤Ç¡¢AI¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¡ÖCopilot¥¡¼¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ì¤Ã¤¤È¤·¤¿AI PC¤Ç¤¹¡£
¥ì¥Ã¥Ä¥Î¡¼¥È SC¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥æ¡¼¥¹¤ò¹Í¤¨¤Æºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿»ý¤ÁÊâ¤±¤ëÊì´Ï¤Ç¤¹¡£»Ø3ËÜ¤Ç»ý¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¼Ò³°¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤âºî¶È¤â¤³¤Ê¤»¤ë1Âæ¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¼«Âð¡¦½ÐÀè¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤ÇPC¤ò³«¤¯¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ë¤È¤Æ¤â¥Ï¥Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Source: Panasonic