韓国の6人組ボーイグループ・TWSの日本デビューに密着したドキュメンタリー『TWS日本デビュードキュメンタリー「TWS don't STOP!」』のエピソード1「日本デビュー発表」が、28日午後9時に公式YouTubeチャンネルで公開された。同映像は、日本で初めてのファンミーティング前日の様子から始まり、大きな会場に感動するメンバーやリハーサル中にファンの座席を確認する様子を収めている。公演の1日目では、メンバーがステージを楽しみながら、観客と特別な時間を共有。2日目の最終公演では、リーダーのSHINYUが「幸せなこの瞬間、42(ファンネーム)の皆さんに大事な話があります。TWSが、今年7月に日本デビューすることになりました!」と発表し、会場を大きく沸かせた。

TWSは2024年にデビューし、新人賞8冠を含む合計18冠を獲得。デビュー曲「plot twist」は韓国最大級の音楽配信サービス・Melonの年間チャート1位を記録し、14年ぶりの快挙となった。さらに4月発売の3rdミニアルバム『TRY WITH US』はオリコン週間アルバムランキングで初登場2位を獲得するなど、日本でも注目を集めている。7月2日には日本1stシングル「はじめまして」をリリースし、7月6日には音楽フェス『The MusiQuest』に出演、7月11日から8月10日にかけて初の日本ツアー『2025 TWS TOUR "24/7:WITH:US" IN JAPAN』を開催予定。さらに9月には『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』にも出演が決まっており、今後の活動から目が離せない。