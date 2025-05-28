È÷ÃßÊÆ¤Î¡Ö¿ï°Õ·ÀÌó¡×Ãæ¾®¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ë¤âÂÐ¾Ý³ÈÂç¤Ø
¿½¤·¹þ¤ß¤Î»¦Åþ¤Ë¤è¤ê¡¢°ì»þµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ëÈ÷ÃßÊÆ¤Î¡Ö¿ï°Õ·ÀÌó¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢¾®ÀôÇÀÎÓ¿å»ºÁê¤Ï¡¢30Æü¤«¤é¿·¤¿¤Ë·ÀÌó¤ÎÂÐ¾Ý¤òÃæ¾®¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ë¹¤²¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÀôÇÀ¿åÁê
¡Ö¿·¤¿¤Ê¿ï°Õ·ÀÌó¤Î¹Í¤¨Êý¤È¤·¤Æ¡¢³¹¤Î¤ªÊÆ²°¤µ¤ó¤ÎÏÈ¤ÈÃæ¾®¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÏÈ¤ÏÊÌÏÈ¤ÇÀßÄê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
È÷ÃßÊÆ¤Î¡Ö¿ï°Õ·ÀÌó¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤·¤¿»ö¶È¼Ô¤Î¿ô¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë61¼Ò¤ËÃ£¤·¡¢º£²óÇä¤êÅÏ¤¹Í½Äê¤Î2022Ç¯»ºÊÆ¤Î¾å¸Â¤Ç¤¢¤ë20Ëü¥È¥ó¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤Ï¡¢30Æü¤«¤éÂç¼ê¾®Çä¶È¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ãæ¾®µ¬ÌÏ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤È³¹¤Î¥³¥áÈÎÇäÅ¹¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¡Ö¿ï°Õ·ÀÌó¡×¤ò»Ï¤á¡¢¤½¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤ÎÏÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤ËÀß¤±¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¸Â¤êÁá¤¯¼þÃÎ¤ò³«»Ï¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢29ÆüÍ¼Êý¤Ë³ºÅö¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·ÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£