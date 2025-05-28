¡Ú¤Þ¤ë¤¬¤á¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡ÛÄê¾¾Í¦¼ù¡¡½Å¤¤Â¤«¤»¤â²¿¤Î¤½¤Î
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Þ¤ë¤¬¤á¤ÎSG¡ÖÂè52²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡×¤Ï28Æü¤ËÍ½Áª2ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Äê¾¾Í¦¼ù¡Ê24¡áº´²ì¡Ë¤Ï2ÆüÌÜ6R¤Ç¥¤¥ó¤«¤éÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¥·¥ê¡¼¥º½éÇòÀ±¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡×¤È°Â¤É¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¡Ö¿·ÉÊ¥ê¥ó¥°¤òÆþ¤ì¤¿¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¿å½à¤¯¤é¤¤¤Ï¤¢¤ë¡£1M¤Ï½®¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Ï¤¸¤á¤Æ¤«¤é¤Î¿Ê¤ß¶ñ¹ç¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¿¨¤â¤Þ¤º¤Þ¤º¡£
¡¡Ì¤¾Ã²½¤Î¥Õ¥é¥¤¥ó¥°µÙ¤ß¤¬60Æü¤È½Å¤¤Â¤«¤»¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡ÖÃÙ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÂ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È¡¢º£Àá¤Ï3Áö¤È¤â¥³¥ó¥Þ15°ÊÆâ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡29Æü¤Î3ÆüÌÜ¤Ï4R¤Ë3¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£24Ç¯¤ÎÂ¿ËàÀîÂç²ñ¤òÀ©¤·¤¿¥ï¥ó¥À¡¼¥Ü¡¼¥¤¤¬¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ë¡£