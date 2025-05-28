¼Â¼Ì±Ç²èÈÇ¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤Ë´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¤éÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È
ÇÐÍ¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¤È¿å¾å¹±»Ê¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù(8·î¸ø³«)¤Ë¡¢»³Ãæ¿ò¡¢¥µ¥Ø¥ë¡¦¥í¡¼¥º¡¢´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡¢ÅèÅÄµ×ºî¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾åÃÊº¸¤«¤é¡¢»³Ãæ¿ò¡¢¥µ¥Ø¥ë¡¦¥í¡¼¥º¡¢²¼ÃÊº¸¤«¤é¡¢´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡¢ÅèÅÄµ×ºî
¡û¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¤Ê´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¤Ï¥«¥á¥ª½Ð±é
µÈ²¬Î¤ÈÁ±é¤¸¤ë·ß°æÎá»Ò¤È¡¢¿å¾å¹±»Ê±é¤¸¤ë¹©Æ£È¯¤¬¶Ð¤á¤ëÉÔÆ°»º¶È¼Ô¡Ö²¢ÍèÃÏ»º¡×¤Î»ÙÅ¹⻑¡¦Íû(¥ê¡¼)Ìò¤Ë¤Ï¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¼ÂÎÏÇÉ¡¦»³Ãæ¿ò¤¬¡¢¤Þ¤¿¡¢¹©Æ£¤¬¿´¤Îµò¤ê½ê¤Ë¤¹¤ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ö¥¯¥é¥ÖËüÎ¤¡×¤Î¥Þ¥Þ¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢±Ç²è¡Ø²ÖÂ«¡Ù¤Ç¤Ï½é´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥µ¥Ø¥ë¡¦¥í¡¼¥º¤¬Ê±¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢⻯À±ÎÃ±é¤¸¤ë¼Ø¾Â¤ß¤æ¤¤¬¼Ò⻑¤òÌ³¤á¤ë¼Ø¾ÂÀ½Ìô¤Ç¡¢´ñÈ´¤Ê¥µ¥ó¥Ð°áÁõ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡ÖÀëÅÁ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡×Ìò¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ THE MOVIE¡Ù½Ð±é¤Ê¤É¤Î½Ð±é¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¤¬¥«¥á¥ª½Ð±é¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹©Æ£¤ÎËã¿ýÃç´Ö¤Ç¶åÎ¶¤Î³¹¤ËÊë¤é¤¹½»¿Í¡¦¼þ(¥·¥å¥¦)Ìò¤Ë¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤Ë¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦ÅèÅÄµ×ºî¤¬È´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¤Î¥µ¥ó¥Ð»Ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Îá»Ò¤È¹©Æ£¤ËÍ¥¤·¤¯´ó¤êÅº¤¦»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)Èý·î¤¸¤å¤ó/½¸±Ñ¼Ò¡¦±Ç²è¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸
¡Ö»ä¡¢¶åÎ¶¤ËÎø¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡½¡£¡×¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼°î¤ì¤ë³¹¡Ö¶åÎ¶¾ëºÖ(¤¯¡¼¤í¤ó¤¸¤ç¤¦¤µ¤¤)¡×¤ÎÉÔÆ°»º²°¤ÇÆ¯¤¯·ß°æÎá»Ò(¤¯¤¸¤é¤¤ ¤ì¤¤¤³)¤ÏÀèÇÚ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ë¹©Æ£È¯(¤¯¤É¤¦ ¤Ï¤¸¤á)¤Ë¿´¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÎø¤ò¼«³Ð¤·¤¿Îá»Ò¤Ï¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤«¤é¹©Æ£¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æº§Ìó¼Ô¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Îº§Ìó¼Ô¤Ï¼«Ê¬¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£ÍÅ¤·¤¯¤âÈþ¤·¤¤¶åÎ¶¤Î³¹¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÆü¾ï¡£Èë¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ÏÌ©¤«¤Ê´ê¤¤¤ÈÀ®¤Ã¤Æ¡¢¾×·â¤Î¿¿¼Â¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£²áµî¡¦¸½ºß¡¦Ì¤Íè¤¬¸òºø¤¹¤ëÃæ¡¢Îø¤¬¡¢Á´¤Æ¤ÎÈëÌ©¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡£
¾åÃÊº¸¤«¤é¡¢»³Ãæ¿ò¡¢¥µ¥Ø¥ë¡¦¥í¡¼¥º¡¢²¼ÃÊº¸¤«¤é¡¢´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¡¢ÅèÅÄµ×ºî
¡û¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¤Ê´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¤Ï¥«¥á¥ª½Ð±é
µÈ²¬Î¤ÈÁ±é¤¸¤ë·ß°æÎá»Ò¤È¡¢¿å¾å¹±»Ê±é¤¸¤ë¹©Æ£È¯¤¬¶Ð¤á¤ëÉÔÆ°»º¶È¼Ô¡Ö²¢ÍèÃÏ»º¡×¤Î»ÙÅ¹⻑¡¦Íû(¥ê¡¼)Ìò¤Ë¤Ï¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¼ÂÎÏÇÉ¡¦»³Ãæ¿ò¤¬¡¢¤Þ¤¿¡¢¹©Æ£¤¬¿´¤Îµò¤ê½ê¤Ë¤¹¤ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ö¥¯¥é¥ÖËüÎ¤¡×¤Î¥Þ¥Þ¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢±Ç²è¡Ø²ÖÂ«¡Ù¤Ç¤Ï½é´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥µ¥Ø¥ë¡¦¥í¡¼¥º¤¬Ê±¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢⻯À±ÎÃ±é¤¸¤ë¼Ø¾Â¤ß¤æ¤¤¬¼Ò⻑¤òÌ³¤á¤ë¼Ø¾ÂÀ½Ìô¤Ç¡¢´ñÈ´¤Ê¥µ¥ó¥Ð°áÁõ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡ÖÀëÅÁ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡×Ìò¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ THE MOVIE¡Ù½Ð±é¤Ê¤É¤Î½Ð±é¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¤¬¥«¥á¥ª½Ð±é¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹©Æ£¤ÎËã¿ýÃç´Ö¤Ç¶åÎ¶¤Î³¹¤ËÊë¤é¤¹½»¿Í¡¦¼þ(¥·¥å¥¦)Ìò¤Ë¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤Ë¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦ÅèÅÄµ×ºî¤¬È´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¤Î¥µ¥ó¥Ð»Ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Îá»Ò¤È¹©Æ£¤ËÍ¥¤·¤¯´ó¤êÅº¤¦»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)Èý·î¤¸¤å¤ó/½¸±Ñ¼Ò¡¦±Ç²è¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸
¡Ö»ä¡¢¶åÎ¶¤ËÎø¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡½¡£¡×¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼°î¤ì¤ë³¹¡Ö¶åÎ¶¾ëºÖ(¤¯¡¼¤í¤ó¤¸¤ç¤¦¤µ¤¤)¡×¤ÎÉÔÆ°»º²°¤ÇÆ¯¤¯·ß°æÎá»Ò(¤¯¤¸¤é¤¤ ¤ì¤¤¤³)¤ÏÀèÇÚ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ë¹©Æ£È¯(¤¯¤É¤¦ ¤Ï¤¸¤á)¤Ë¿´¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÎø¤ò¼«³Ð¤·¤¿Îá»Ò¤Ï¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤«¤é¹©Æ£¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æº§Ìó¼Ô¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Îº§Ìó¼Ô¤Ï¼«Ê¬¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£ÍÅ¤·¤¯¤âÈþ¤·¤¤¶åÎ¶¤Î³¹¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÆü¾ï¡£Èë¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ÏÌ©¤«¤Ê´ê¤¤¤ÈÀ®¤Ã¤Æ¡¢¾×·â¤Î¿¿¼Â¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£²áµî¡¦¸½ºß¡¦Ì¤Íè¤¬¸òºø¤¹¤ëÃæ¡¢Îø¤¬¡¢Á´¤Æ¤ÎÈëÌ©¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡£