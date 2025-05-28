ÎÏÀÐ¡¢À¤³¦²¦ºÂÃ¥¤¨¤º¡ÖºÇ¹â¤Î´Ä¶¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÅ¥¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡¡º£¸å¤Ï¡Ö²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡¢¦£É£Â£ÆÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé¡Ê£µ£¸¡¦£¹¥¥í°Ê²¼¡Ë²¦ºÂ·èÄêÀï£±£²²óÀï¡¡¡»¥¨¥É¥¢¥ë¥É¡¦¥Ì¥Ë¥§¥¹¡¡¡ÊÈ½Äê¡Ë¡¡ÎÏÀÐÀ¯Ë¡¡ü¡Ê£²£¸Æü¡¦²£ÉÍ£Â£Õ£Î£Ô£Á£É¡Ë
¡¡£É£Â£ÆÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ï¡¢Æ±µé£³°Ì¡¦ÎÏÀÐÀ¯Ë¡¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬Æ±µé£±°Ì¥¨¥É¥¢¥ë¥É¡¦¥Ì¥Ë¥§¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë£°¡½£³¤ÎÈ½Äê¤ÇÇÔ¤ì¡¢À¤³¦½éÄ©Àï¤Ç¤Î²¦ºÂ³ÍÆÀ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¸£³¿Í¤ÏÁ´°÷¥Ì¥Ë¥§¥¹¤ò»Ù»ý¡£ÎÏÀÐ¤ÎºÎÅÀ¤Ï£±£±£³¡½£±£±£µ¡¢£±£±£²¡½£±£±£¶¡¢£±£±£±¡½£±£±£·¤À¤Ã¤¿¡£·»¤Î£É£Â£ÆÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé¡Ê£µ£°¡¦£¸¥¥í°Ê²¼¡Ë²¦¼Ô¡¦Ìð¿áÀµÆ»¡Ê£Ì£Õ£Ó£ÈÎÐ¡Ë¤È¤È¤â¤Ë·»ÄïÆ±»þÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ï»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀïÀÓ¤Ï¥Ì¥Ë¥§¥¹¤¬£²£¹¾¡¡Ê£²£¸£Ë£Ï¡Ë£±ÇÔ¡¢ÎÏÀÐ¤¬£±£¶¾¡¡Ê£±£±£Ë£Ï¡Ë£²ÇÔ¡£´é¤òÀÖ¤¯¼ð¤é¤»¤Ê¤¬¤é²ñ¸«¾ì¤Ë¸½¤ì¤¿ÎÏÀÐ¤Ï¡¢¾å²¼¤ÎÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¿·²¦¼Ô¤Ë¡Ö¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¤ÎÊÉ¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÇÔÀï¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡ÎÏÀÐ¤Ï»°½Å¡¦Îë¼¯»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£°£±£·Ç¯£··î¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢£²£²Ç¯£µ·î¤ËÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡££²£³Ç¯£±·î¤Ë¤Ï¡¢£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯Æ±µé²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¤·¤¿¡££²£´Ç¯£··î¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥á¥¤¥¯¤äÎý½¬´Ä¶ÌÌ¤ò¹Í¤¨¤¿Ëö¡¢£Ì£Õ£Ó£ÈÎÐ¥¸¥à¤«¤éÂç¶¶¥¸¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£º£Ç¯£³·î¡¢·»¤ÎÌð¿á¤ÏÅö»þ£É£Â£ÆÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ¤òÊÝ»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢£É£Â£ÆÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¡£ÆüËÜ¿Í»Ë¾å½é¤Î£²³¬µéÆ±»þÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£Ì¡²è¡Ö¤¢¤·¤¿¤Î¥¸¥ç¡¼¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤«¤é¡¢·»¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎÌð¿á¾æ¡¢Äï¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÎÏÀÐÅ°¤Ë¤¢¤ä¤«¤Ã¤Æ¥ê¥ó¥°¥Í¡¼¥à¤ò¤Ä¤±¤¿¡£Ì¡²è¤Ç¤Ï¤È¤â¤ËÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë·»¤ÏÀ¤³¦¥Ù¥ë¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Äï¤âÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢Ì¾ºî¤òÄ¶¤¨¤ë²÷µó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿ÎÏÀÐ¤Ï¡Öº£¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê¤Î¸ÀµÚ¡Ë¤Ï¹µ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ÜÀÒ¤·¤ÆÆüËÜ¤ÇÀ¤³¦Àï¤òÁÈ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¡¢ºÇ¹â¤Î´Ä¶¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Å¥¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿À¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤«¡¢´èÄ¥¤í¤¦¤È¤«¡¢º£¤Ï²¿¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡¢¡ÎÏÀÐ¡¡À¯Ë¡¡Ê¤ê¤¤¤¤·¡¦¤Þ¤µ¤Î¤ê¡ËËÜÌ¾¡¦º´Æ£À¯Ë¡¡££±£¹£¹£´Ç¯£¶·î£±£°Æü¡¢»°½Å¡¦Îë¼¯»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££³£°ºÐ¡£ÍÄ¾¯¤Îº¢¤«¤é¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò»Ï¤á¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢£²£µ¾¡¡Ê£±£µ£Ë£Ï¡¦£Ò£Ó£Ã¡Ë£µÇÔ¤ÎÀïÀÓ¤«¤é¡¢£²£°£±£·Ç¯£··î¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££²£²Ç¯£µ·î¤ËÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦ºÂ¡¢£²£³Ç¯£±·î¡¢£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯Æ±µé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡££²£´Ç¯£³·î¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥í¡¼¥Þ¤Ç£±£²²ó£Ô£Ë£Ï¾¡Íø¤·¡¢£×£Â£ÃÆ±µé¥·¥ë¥Ð¡¼²¦ºÂ¡ÊÆüËÜÌ¤¸øÇ§¡Ë¤â¼ê¤Ë¤·¤¿¡£Æ±Ç¯£··î¤Ë£Ì£Õ£Ó£ÈÎÐ¥¸¥à¤«¤éÂç¶¶¥¸¥à¤Ë°ÜÀÒ¡£¿ÈÄ¹£±£·£·¥»¥ó¥Á¤Îº¸¥Ü¥¯¥µ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡£