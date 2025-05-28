¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¢£¶¾¡ÌÜ¤Î»³ºê°Ë¿¥¤Ë¡Öµå¿ôÁý¤¨¤¿¤±¤É¡¢Ç´¤Ã¤ÆÇ´¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£´¡½£±¹Åç¡Ê£²£¸Æü¡¦¶âÂô¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬¹Åç¤òµÕÅ¾¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¤Ï£·²óÅÓÃæ¤Þ¤ÇÅê¤²£¶°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÊÂ¤Ö£¶¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£ÁýÅÄÎ¦ÆâÌî¼ê¤¬ËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à£²ÂÇÅÀ¡¢½é¤á¤Æ£³ÈÖ¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿Àô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¤¬£·²ó¤Ë£´ÅÀÌÜ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤¹Å¬»þÂÇ¤Ê¤É£³°ÂÂÇÌÔÂÇ¾Þ¤È¼ã¼ê¤¬ÌöÆ°¡£¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤Ë¤Ï£Î£Ð£ÂÄÌ»»£±£±Ëü¹æ¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ëÃÆ¤È¤Ê¤ë£·¹æ¥½¥í¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡Úµð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Î»î¹ç¸å¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡½¹Åç¤ËµÕÅ¾¾¡Íø
¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦°Ë¿¥¤¬¡¢µå¿ô¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Ç´¤Ã¤ÆÇ´¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½½é²ó¤ËÁýÅÄÎ¦¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ÇµÕÅ¾
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Î£²ËÜ¤Ç¤¹¤°µÕÅ¾¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤Í¡£¥Á¡¼¥à¤¬¹Ô¤±¤ë¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¼ÁýÅÄÎ¦¤Ï£·²ó¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¸å¤¢¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Õ¥é¥¤¤È¤Ã¤Æ¤¿¤é¤â¤Ã¤È¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Þ¤¢¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¼Àô¸ý¤¬¥×¥í½é£³ÈÖ¤Ç£³°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¡Éé¶¯¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤Æ¡£¾°µ±¤ò£µÈÖ¤Ë²ó¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿§¡¹»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½ÂçÀª¤¬£¸²óÌµ»àËþÎÝ¤ò¤·¤Î¤¤¤À
¡ÖËÜÅö¤ËÇ´¤Ã¤Æ¥Û¡¼¥à¥²¥Ã¥Ä¡¼¤â¼è¤ì¤¿¤·¡¢·ë²ÌÅª¤Ë£°¤ÇÍÞ¤¨¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¤³¤ì¤ÇËÌÎ¦¥·¥ê¡¼¥º¤Ï£±¾¡£±ÇÔ¡£ËÌÎ¦¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤Ï
¡Ö¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡£ºÒ³²¤È¤«¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤³¤ÎËÍ¤é¤Î¥×¥íÌîµå¤ò¸«¤Æ¤Í¡¢Â¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤âÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢¸µµ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¾¡¤Á±Û¤·¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£±¤Ä¾¡¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Í¡¢¤Þ¤À¤¿¤Ö¤óÉüµì¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤È¤«¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢³èÎÏ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½£²°ÌÉâ¾å¡¢£³£°Æü¤«¤éÌ¾¸Å²°¤ÇÃæÆü¤È£³Ï¢Àï
¡Ö£±Æü¶õ¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤Í¡¢½µËö¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Á±Û¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½»³ºê¤ÏÎ¾Íã£¹£±¡¦£µ¥á¡¼¥È¥ë¤Î¶¹¤¤µå¾ì¤ÇÃúÇ«¤Ë
¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡£·ë²ÌÅª¤Ë½øÈ×£³²ó¤Ç¤â¤¦£¶£°µå¤°¤é¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÈùÄ´À°¤·¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡£¤·¤Ã¤«¤êÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡ÊÃæÀî¡Ëâ«ÂÀ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤·¡×
¡½£·²ó¤ÏÌµ»à°ìÎÝ¤«¤éÂåÂÇÁýÅÄÂç¤¬Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ò·è¤á¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢ºÇ¶á¤Á¤ã¤ó¤È·Áºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¸ú²ÌÅª¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤¬½Ð¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÀ¤Ï¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¤Í¡£Ï¢ÂÇÏ¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬¥×¥íÌîµå£±£±Ëü¹æ¤Î¾ì³°¥Û¡¼¥à¥é¥ó
¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡£¤Þ¤¢¤½¤¦¤¤¤¦¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡£¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤Î¤Í¡¢Êá¤Ã¤¿Êý¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤µÇ°¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×