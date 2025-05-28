µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö°Ë¿¥¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡ÈÃÏÊý¤Îµ´¡ÉÀä»¿¡¡ÁýÅÄÎ¦¤Ë¤Ï¡Ö¼ÙÈôÊá¤Ã¤Æ¤ì¤Ð¡Ä¡×¤È¥Á¥¯¥ê
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í4¡½1¹Åç¡Ê2025Ç¯5·î28Æü¡¡¶âÂô¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï°ìÈ¯¹¶Àª¤Ç¹Åç¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¡¢5Ï¢¾¡¸å¤Î2Ï¢ÇÔ¤òÁË»ß¡£ºÆ¤Óº£µ¨ºÇÂ¿¥¿¥¤¤ÎÃù¶â5¤È¤·¤Æ2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¹ÅçÀï¤ÎÏ¢ÇÔ¤Ï4¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£º£µ¨ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò4¾¡7ÇÔ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦»³ºê¤Ï½é²ó¤Ë1ÅÀÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¼ºÅÀ¤Ï¤³¤ì¤À¤±¡£7²óÅÓÃæ6°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¹¥Åê¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î6¾¡ÌÜ¡Ê1ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£ÂÇÀþ¤ÏÁýÅÄÎ¦¤¬º£µ¨¥Á¡¼¥à½é¡¢¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥í½é¤È¤Ê¤ë½é²óÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢4ÈÖ¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Î¾ì³°¤Ø¾¡¤Á±Û¤·¤Î7¹æ¥½¥í¡£½é²ó¤Ë»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦°Ë¿¥¤¬¤Í¡¢µå¿ô¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤Í¡¢Ç´¤Ã¤ÆÇ´¤Ã¤Æ¡£¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Þ¤º¤Ï103µå¤ÎÎÏÅê¤ò¸«¤»¤¿»³ºê¤Ë»¿¼¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤Î2ËÜ¤Ç¤¹¤°µÕÅ¾¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤Í¡£¥Á¡¼¥à¤¬¤¤¤±¤ë¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡¢Ê·°Ïµ¤¤â¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁýÅÄÎ¦¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Î1¥¤¥Ë¥ó¥°2È¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÁýÅÄÎ¦¤Ï2¡½1¤Î¤Þ¤Þ¤³¤¦Ãå¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿7²ó¤Ëµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤È¤Ê¤ëÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ2ÂÇÅÀÌÜ¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºÇ¸å¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Õ¥é¥¤Êá¤Ã¤Æ¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¥«¥Ã¥³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁýÅÄÎ¦¤¬8²ó¤Î°ìÎÝ¼éÈ÷¤Ç¹¤¤¥Õ¥¡¥¦¥ë¥¾¡¼¥ó¤òÉ¬»à¤ËÁö¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥â¥ó¥Æ¥í¤Î¼ÙÈô¤òÊáµå¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤ò¥Á¥¯¥ê¤È»É¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤±¤É¡¢¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥×¥í½é¤Î3ÈÖ¤ËÈ´¤Æ¤¤·¤¿Àô¸ý¤Ï7²ó¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É3°ÂÂÇÌÔÂÇ¾Þ¡£¡Ö¾¡Éé¶¯¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¤³¤á¤Æ¡ÊµÈÀî¡Ë¾°µ±¤ò5ÈÖ¤Ë²ó¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¤¤í¤¤¤í»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤ó¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î8²ó¤Ë¤ÏÂçÀª¤¬Ìµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢Ê»»¦ÂÇ¤È»°¿¶¤ÇÌµ¼ºÅÀ¡£¡Ö¤Û¤ó¤ÈÇ´¤Ã¤Æ¡£¥Û¡¼¥à¥²¥Ã¥Ä¡¼¤â¼è¤ì¤¿¤·¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤Í¡¢¥¼¥í¤ËÍÞ¤¨¤¿¤ó¤Ç¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£