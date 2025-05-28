¥ì¥¢¥ë¡¢¥¯¥é¥ÖOB¤Î¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢»á¤¬B¥Á¡¼¥à»Ø´ø´±¤Ë¡ª¡Ä¥é¥¦¡¼¥ë»á¤Î¡È¸å·Ñ¡É¤È¤·¤Æ½¢Ç¤
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï28Æü¡¢¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥¸¥ã¡ÊB¥Á¡¼¥à¡Ë¤Î´ÆÆÄ¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢»á¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡3Éô¥ê¡¼¥°¤Ë¤¢¤¿¤ë¥×¥ê¥á¡¼¥é¡¦¥Õ¥§¥Ç¥é¥·¥ª¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¦¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥¸¥ã¤Ç¤Ï¡¢2019Ç¯6·î¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥é¥¦¡¼¥ë¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹Á°´ÆÆÄ¤¬2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¡£¥é¥¦¡¼¥ë»á¤ÈÆ±¤¸¤¯¥¯¥é¥ÖOB¤Ç¡¢¥Õ¥Ù¥Ë¡¼¥ëA¡ÊU¡Ý19¡Ë¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢»á¤¬ÆâÉô¾º³Ê¤·¡¢¸å¤ò·Ñ¤°¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß42ºÐ¤Î¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»238»î¹ç½Ð¾ì6¥´¡¼¥ë15¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢2ÅÙ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡ËÀ©ÇÆ¤ò´Þ¤á¹ç·×9¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ä¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ç¤â³èÌö¤·¡¢ÄÌ»»56¥¥ã¥Ã¥×¤ò¸Ø¤ë¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Ç¤ÏFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Æî¥¢¥Õ¥ê¥«2010¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤ä2ÅÙ¤ÎEUROÀ©ÇÆ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£2017Ç¯²Æ¤Î¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¸ÅÁã¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ËÉüµ¢¤·¡¢2022Ç¯²Æ¤«¤é¥Õ¥Ù¥Ë¡¼¥ëA¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¡Ê¸½¡§¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡Ë¤È·èÊÌ¤·¡¢¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤ò»Ë¾å½é¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬ÌµÇÔÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡£¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÈÆ±¤¸¤¯¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥¸¥ã¤âOB´ÆÆÄ¤ËÎ¨¤¤¤é¤ì¤Æ2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎ×¤à¡£
¡¡3Éô¥ê¡¼¥°¤Ë¤¢¤¿¤ë¥×¥ê¥á¡¼¥é¡¦¥Õ¥§¥Ç¥é¥·¥ª¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¦¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥¸¥ã¤Ç¤Ï¡¢2019Ç¯6·î¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥é¥¦¡¼¥ë¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹Á°´ÆÆÄ¤¬2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¡£¥é¥¦¡¼¥ë»á¤ÈÆ±¤¸¤¯¥¯¥é¥ÖOB¤Ç¡¢¥Õ¥Ù¥Ë¡¼¥ëA¡ÊU¡Ý19¡Ë¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢»á¤¬ÆâÉô¾º³Ê¤·¡¢¸å¤ò·Ñ¤°¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¡Ê¸½¡§¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡Ë¤È·èÊÌ¤·¡¢¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤ò»Ë¾å½é¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬ÌµÇÔÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡£¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÈÆ±¤¸¤¯¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥¸¥ã¤âOB´ÆÆÄ¤ËÎ¨¤¤¤é¤ì¤Æ2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎ×¤à¡£