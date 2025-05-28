¸øÅªÇ¯¶âÅù¹µ½ü³Û¤Î110Ëü±ß¤¬º¹¤·°ú¤«¤ì¤ëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡ÖÇ¯¶â¼ýÆþ¡×¤Ë¤Ï²ÃµëÇ¯¶â¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤Ï¡¢²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÇ¯¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸øÅªÇ¯¶âÅù¤Ë·¸¤ë»¨½êÆÀ¡×¤ò·×»»¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÇ¯¶â¼ýÆþ¡×¤«¤é¸øÅªÇ¯¶âÅù¹µ½ü³Û¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ½êÆÀ¶â³Û¤ò·×»»¤·¤Þ¤¹¡£¸øÅªÇ¯¶âÅù¹µ½ü³Û¤Ï¡¢Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¿Í¤¬65ºÐ°Ê¾å¤Ç¤¢¤ì¤Ð110Ëü±ß¤Ç¤¹¡£½êÆÀ¶â³Û¤ò»»½Ð¤¹¤ëºÝ¤Î¡ÖÇ¯¶â¼ýÆþ¡×¤Ë¤Ï¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¡¢¶¦ºÑÇ¯¶â¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢²ÃµëÇ¯¶â¤â´Þ¤á¤Æ¹µ½ü³Û¤¬º¹¤·°ú¤«¤ì¤ëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
º£²ó¤Ï¡¢²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÇ¯¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
Q¡§¸øÅªÇ¯¶âÅù¹µ½ü³Û¤Î110Ëü±ß¤¬º¹¤·°ú¤«¤ì¤ëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡ÖÇ¯¶â¼ýÆþ¡×¤Ë¤Ï²ÃµëÇ¯¶â¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ö¸øÅªÇ¯¶âÅù¹µ½ü³Û¤Î110Ëü±ß¤¬º¹¤·°ú¤«¤ì¤ëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡ÖÇ¯¶â¼ýÆþ¡×¤Ë¤Ï²ÃµëÇ¯¶â¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¡Ê½ÓÂÀÏº¤µ¤ó¡¿1959Ç¯7·îÀ¸¤Þ¤ì¡¿ÃË¡Ë
A¡§½êÆÀ¶â³Û¤ò»»½Ð¤¹¤ëºÝ¤Î¡ÖÇ¯¶â¼ýÆþ¡×¤Ë²ÃµëÇ¯¶â¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¸øÅªÇ¯¶â¤Ï¡¢¡Ö¸øÅªÇ¯¶âÅù¤Ë·¸¤ë»¨½êÆÀ¡×¤È¤·¤Æ²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸øÅªÇ¯¶âÅù¤Ë·¸¤ë»¨½êÆÀ¡×¤ò·×»»¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÇ¯¶â¼ýÆþ¡×¤«¤é¸øÅªÇ¯¶âÅù¹µ½ü³Û¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ½êÆÀ¶â³Û¤ò·×»»¤·¤Þ¤¹¡£¸øÅªÇ¯¶âÅù¹µ½ü³Û¤Ï¡¢Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¿Í¤¬65ºÐ°Ê¾å¤Ç¤¢¤ì¤Ð110Ëü±ß¤Ç¤¹¡£½êÆÀ¶â³Û¤ò»»½Ð¤¹¤ëºÝ¤Î¡ÖÇ¯¶â¼ýÆþ¡×¤Ë¤Ï¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¡¢¶¦ºÑÇ¯¶â¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢²ÃµëÇ¯¶â¤â´Þ¤á¤Æ¹µ½ü³Û¤¬º¹¤·°ú¤«¤ì¤ëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)