¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¥¤¥¨¥á¥ó¼óÅÔ¤Î¥µ¥Ì¥¢¹ñºÝ¶õ¹Á¤ò¶õÇú¡¢Ì±´Öµ¡1µ¡¤¬ÇË²õ
¥¤¥¨¥á¥ó¤Ë¤¤¤ëÃæ±û¹ÇÅÅÅ»ëÁíÂæ¡Ê¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥°¥ë¡¼¥×/CMG¡Ë¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö28Æü¡¢¥¤¥¨¥á¥ó¼óÅÔ¤Î¥µ¥Ì¥¢¤Ë¤¢¤ë¥µ¥Ì¥¢¹ñºÝ¶õ¹Á¤ÎÊý¸þ¤«¤é2²ó¤ÎÇúÈ¯²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥¨¥á¥ó¡¦¥Õ¡¼¥·ÇÉ¤Î¹â´±¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬Æ±Æü¸áÁ°¡¢¥µ¥Ì¥¢¹ñºÝ¶õ¹Á¤ò¶õÇú¤·¡¢¥¤¥¨¥á¥ó¹Ò¶õ¤ÎÎ¹µÒµ¡1µ¡¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ±µ¡¤Ï¥Õ¡¼¥·ÇÉ¤Î»ÙÇÛ²¼¤Ë¤¢¤ëÍ£°ì¤Î±¿¹Ò²ÄÇ½¤ÊÌ±´Öµ¡¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥«¥Ã¥Ä¹ñËÉÁê¤ÏÆ±Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¥µ¥Ì¥¢¹ñºÝ¶õ¹Á¤ò¶õÇú¤·¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë