¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ø¥ë¥·¡¼¥³¡¼¥Ç¤Ç¿Æ¶á´¶¥¢¥Ã¥×♡¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ë¥Ã¥È¡×¤Î¾å¼ê¤Ê³èÍÑ¥Æ¥¯

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¥Ö¥ë¡¼¥Ë¥Ã¥È¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤ÏÃå²ó¤·¡£¹õ¥ì¡¼¥¹¥Ñ¥ó¥Ä 17,600±ß¡¿HONEY MI HONEY ¥Ø¥¢¥Ô¥ó¡Ê3¸Ä¥»¥Ã¥È¡Ë1,870±ß¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹ 2,420±ß¡¢¥ê¥ó¥°¡Ê2¸Ä¥»¥Ã¥È¡Ë1,980±ß¡¿°Ê¾åGOLDY ¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È 23,100±ß¡¿BayBee ¥Ð¥Ã¥° 12,900±ß¡¿¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡õ¥­¡¼¥¹¡Ê¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡õ¥­¡¼¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¥­¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ 1,690±ß¡¿NADIA FLORES EN EL CORAZON ¥Ñ¥ó¥×¥¹ 2,990±ß¡¿¿À¸Í¥ì¥¿¥¹

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¥Ö¥ë¡¼¥Ë¥Ã¥È¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤ÏÃå²ó¤·¡£¥Ð¥ë¡¼¥ó¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È 6,930±ß¡¿EMODA ¥·¥å¥·¥å 2,090±ß¡¿GOLDY ¥¤¥ä¥ê¥ó¥° 1,540±ß¡¿¥¢¥Í¥â¥Í¡Ê¥µ¥ó¥Ý¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡Ë¥Ð¥Ã¥° 11,510±ß¡¢¥³¥¤¥ó¥±¡¼¥¹ 5,490±ß¡¿¤È¤â¤Ë¥è¥ß¥à¡ÊHANA KOREA¡Ë¥­¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ 2,490±ß¡¿NADIA FLORES EN EL CORAZON

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