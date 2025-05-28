¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ø¥ë¥·¡¼¥³¡¼¥Ç¤Ç¿Æ¶á´¶¥¢¥Ã¥×♡¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ë¥Ã¥È¡×¤Î¾å¼ê¤Ê³èÍÑ¥Æ¥¯
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ø¥ë¥·¡¼¥³¡¼¥Ç¤Ç¿Æ¶á´¶¥¢¥Ã¥×♡¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ë¥Ã¥È¡×¤Î¾å¼ê¤Ê³èÍÑ¥Æ¥¯
Ray
ÃË»Ò¥¦¥±¤â¤¤Á¤ó¤È¤ª¤µ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¤·¤ã¤ì¤Æ¸«¤¨¤ë¥³¡¼¥Ç¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤♡ ¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃæÂ¼Î¤ÈÁ¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ë¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ë¥Ã¥È¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡×¤ÎÃå²ó¤·¥³¡¼¥Ç¤ò4¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥¥ì¥¤¤á¤Ë¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¿¶¤ì¤ë¡¢¥Ô¥¿¥Ô¥¿¥¿¥ó¥¯¤ÎÃå²ó¤·½Ñ¤òÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
Item Ãå²ó¤¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤³¤Á¤é♡
¥Ö¥ë¡¼¥Ë¥Ã¥È¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×
¥¥ì¥¤¤á¤Ë¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¿¶¤ì¤ë¡¢¥Ô¥¿¥Ô¥¿¥¿¥ó¥¯¤¬¤ª¶¯¤¤♡ Ã¸¤¤¥Ö¥ë¡¼¤¬¥Ø¥ë¥·¡¼°õ¾Ý¤ò¥á¥¤¥¯¡£
Cordinate ¥ª¥Õ¥£¥¹¥«¥¸¥å¥¢¥ëÉ÷¥³¡¼¥Ç
¥ª¥Õ¥£¥¹¥«¥¸¥å¥¢¥ëÉ÷¤Ê¤ª¤·¤ã¤ì¾åµé¼Ô¥³¡¼¥Ç¡£¹õ¤Ç¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤òÄù¤á¤ì¤Ð¡¢°ìµ¤¤Ë¥ª¥È¥Ê¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡ª
Cordinate ¥·¥ó¥×¥ë¡ß¥¬¡¼¥ê¡¼¥³¡¼¥Ç
¥Ð¥ë¡¼¥ó¥ß¥Ë¥¹¥«¤ä¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥·¥å¥·¥å¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¬¡¼¥ê¡¼¥³¡¼¥Ç¤ËÄ©Àï¡£¥·¥ó¥×¥ë¡ß´Å¤¤ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¡ý¡£
Cordinate ÃÎÅª¤Ê°õ¾Ý¤ËË¨¤¨♡ ²Æ¤Ã¤Ý¥Ö¥ë¡¼¥³¡¼¥Ç
Á´ÂÎ¤ò¥Ö¥ë¡¼¤ÇÅý°ì¤·¤ÆÁÖ¤ä¤«¤Ê²Æ¤Ã¤Ý¤¤°õ¾Ý¤Ë¡ª¥á¥¬¥Í¤ä¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤ÇÍ·¤Ó¿´¤âËº¤ì¤º♡
Cordinate ¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥ß¥³¡¼¥Ç
¥¥ã¥ß¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¥È¥ì¥ó¥É´¶¤ò°Õ¼±¤·¤Ä¤Ä¥³¡¼¥ÇÉý¤ò¹¤²¤ë¡ª¥Ç¥Ë¥à¤Ç¿Æ¶á´¶¤âËº¤ì¤º¤Ë¡£
»£±Æ¡¿¾®ÌîÂç¼ù¡Ê¥â¥Ç¥ë¡Ë¡¢ÎÓ¿¿Æà¡ÊÀÅÊª¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÃçÅÄÀéºé ¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿Kanako¡ÊTRON¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿ÃæÂ¼Î¤ÈÁ »£±Æ¶¨ÎÏ¡¿Âó¿£Âç³Ø
ÃæÂ¼Î¤ÈÁ
RayÊÔ½¸Éô ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ Å·°æ¶êÎÜ³¤
³°Éô¥µ¥¤¥È