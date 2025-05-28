ÎÏÀÐÀ¯Ë¡¡¡·»ÄïÆ±»þÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ê¤é¤º¡ÖËÍ¤À¤±¾¡¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×µî½¢¤Ï¡Ö¹µ¤¨¤¿¤¤¡×ÌÀ¸ÀÈò¤±¤ë
¡¡¡þ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡IBFÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦ºÂ·èÄêÀï¡¡Æ±µé1°Ì¡¡¥¨¥É¥¢¥ë¥É¡¦¥Ì¥Ë¥§¥¹(¥á¥¥·¥³)¡ã12²óÀï¡äÆ±µé3°Ì¡¡ÎÏÀÐÀ¯Ë¡(Âç¶¶)¡Ê2025Ç¯5·î28Æü¡¡²£ÉÍBUNTAI¡Ë
¡¡IBFÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ÇÆ±µé3°Ì¤ÎÎÏÀÐÀ¯Ë¡¡Ê30¡áÂç¶¶¡Ë¤ÏÆ±µé1°Ì¥¨¥É¥¢¥ë¥É¡¦¥Ì¥Ë¥§¥¹¡Ê27¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë0¡½3¤ÎÈ½Äê¤ÇÇÔ¤ì¡¢¥×¥í18ÀïÌÜ¤Ç¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂ³ÍÆÀ¤òÆ¨¤·¤¿¡£IBFÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦Ìð¿áÀµÆ»¡Ê32¡áLUSHÎÐ¡Ë¤È¤Î·»ÄïÆ±»þÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡È²øÊª¡É¤òÁê¼ê¤Ë²Ì´º¤ËÂÇ¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£½øÈ×¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¾¡¤ê¡¢Á°¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÁê¼ê¤ËÎÏÀÐ¤ÏÂ¤ò»È¤Ã¤Æµ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤ÆÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¡£4²ó¤«¤é¶áµ÷Î¥¤Ç¥Ñ¥ó¥Á¤ò¼õ¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤¿¤¬¡¢5²ó¤ËÈ¿·â¡£Â³¤¯6²ó¤â·ã¤·¤¤ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ò±é¤¸¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤Î¥®¥ä¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬7²ó¡£¥í¡¼¥×¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ìÁê¼ê¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤òÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤¿¡£
¡¡
¡¡10²ó³«»Ï¤È¤È¤â¤Ë°ìµ¤¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¥Ì¥Ë¥§¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢ÎÏÀÐ¤ÏÂ¤ò»ß¤á¤ÆÂÇ¤Á¹ç¤¤¡¢²¿¤È¤«²¡¤·ÊÖ¤·¤¿¡£12²ó¤Ë¤Ïº¸¤òÅö¤Æ¤ÆÁê¼ê¤ÎÆ°¤¤ò°ì½Ö»ß¤á¤¿¤¬¡¢·èÄêÂÇ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ì¥Ë¥§¥¹¤¬¾¡Íø¤ò³Î¿®¤¹¤ë¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£ÎÏÀÐ¤Ï¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç´é¤ò¼ð¤é¤·¤¿ÎÏÀÐ¤Ï¡Ö»×¤¦¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤È·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É²¿¤«¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¶¯¤¤Áª¼ê¤Ê¤Î¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë°¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤ÆÂ¤ò»È¤¦ºîÀï¡¢¤º¤Ã¤È¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯»È¤Ã¤Æµ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦ºîÀï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢4²ó¤°¤é¤¤¤«¤éÂ¤ÎÆ°¤¤¬¶ËÃ¼¤Ë½Å¤¯¤Ê¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï12²ó¤â¤¿¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¥¬¡¼¥É¤Ç¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ÆÈè¤ì¤µ¤»¤Æ¡¢¤½¤Î·ä¤òÁÀ¤Ã¤Æ°ìÈ¯¤ÇÅÝ¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦ºîÀï¤ËÊÑ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ì¥Ë¥§¥¹Áª¼ê¤¬À¨¤¯¤¦¤Þ¤¯°ìÈ¯¤âÅö¤Æ¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢12²ó¤Þ¤Ç¥³¥Æ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤µ¤ì¤¿¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Çº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¹µ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿
¡¡¡ÖÎÏÀÐ¡×¤Ï¡ÖÌð¿á¡×¤ËÂ³¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ê¥ó¥°¥Í¡¼¥à¤Ï¡Ö¤¢¤·¤¿¤Î¥¸¥ç¡¼¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Ìð¿á¾æ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À·»¤ËÊï¤¤¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÎÏÀÐÅ°¤«¤é¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£·»ÄïÆ±»þÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ï¤Ê¤é¤º¡Ö·»¤ÏÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Ç¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤ÏÉé¤±¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£·»¤Ï3²ó¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤À¤±¾¡¤Æ¤Ê¤¯¤ÆÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡þÎÏÀÐ¡¡À¯Ë¡¡Ê¤ê¤¤¤¤·¡¦¤Þ¤µ¤Î¤ê¡ËËÜÌ¾¡¦º´Æ£À¯Ë¡¡£1994Ç¯¡ÊÊ¿6¡Ë6·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢»°½Å¸©Îë¼¯»Ô½Ð¿È¤Î30ºÐ¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò»Ï¤á¡¢18ºÐ¤Ç·»¡¦Ìð¿áÀµÆ»¤È¾åµþ¤â2Ç¯´Ö¾¯Ç¯±¡¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏËÜ³ÊÅª¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢17Ç¯7·î¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£22Ç¯5·î¤ËÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦ºÂ¡¢23Ç¯1·î¤ËWBO¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯Æ±µé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£ºòÇ¯7·î¤ËLUSHÎÐ¥¸¥à¤«¤éÂç¶¶¥¸¥à¤Ë°ÜÀÒ¡£¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë77¤Îº¸¥Ü¥¯¥µ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡£