¹Åç¡¢8²óÌµ»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò³è¤«¤»¤º¡ÄÌîÂ¼¹°¼ù»á¡Ö1ÅÀ¡¢2ÅÀ¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ä¡×
¡û µð¿Í 4 ¡Ý 1 ¹Åç ¡ü
¡ã11²óÀï¡¦¶âÂô¡ä
¡¡28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ µð¿Í¡Ý¹Åç¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÌîÂ¼¹°¼ù»á¤¬¡¢ÇÔ¤ì¤¿¹Åç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¹Åç¤Ï½é²ó¡¢ºäÁÒ¾¸ã¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤ÎÎ¢ÀèÈ¯¤ÎÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏ¤¬ÁýÅÄÎ¦¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Ë°ìÈ¯¤òÍá¤ÓµÕÅ¾¤òµö¤¹¡£7²ó¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬ÁýÅÄÎ¦¤ËÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡¢Àô¸ýÍ§ÂÁ¤ËÅ¬»þÂÇ¤ò¼º¤¤¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡1¡Ý4¤Î8²ó¤ËÂçÀª¤«¤éÌµ»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢ºäÁÒ¾¸ã¤¬ÅêÊ»¡¢¥â¥ó¥Æ¥í¤¬¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ìÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌîÂ¼»á¤Ï¡Ö¥Î¡¼¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Ç1ÅÀ¡¢2ÅÀ¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºäÁÒ¤Î¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤Ç°ìµ¤¤Ë¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë