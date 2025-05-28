¥µ¥¤¥Ð¡¼Ê¬Ìî¤Ç¶¨ÎÏ¡¢¿Í°÷ÇÉ¸¯¤Ø¡¡Æü¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢ËÉ±ÒÁê²ñÃÌ
¡¡ÃæÃ«¸µ¡¦ËÉ±ÒÁê¤Ï28Æü¡¢¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¤Î¥·¥ã¥«¥ê¥¨¥Í¹ñËÉÁê¤ÈËÉ±Ò¾Ê¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼Ê¬Ìî¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡£Æ±¹ñ¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼´ØÏ¢»ÜÀß¤ËËÉ±Ò¾Ê¿¦°÷¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¡£ÃæÃ«»á¤Ï²ñÃÌ¸å¤Î¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö²¤½£¡¦ÂçÀ¾ÍÎ¤È¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÏÉÔ²ÄÊ¬¤À¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°è¤Î²ÝÂê¤ËÁê¸ß¤Ë´ØÍ¿¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ã¥«¥ê¥¨¥Í»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¡×¤È±þ¤¸¡¢¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç¤ÎËÉ±Ò°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤òºöÄê¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÃ«»á¤Ï¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¤Î¥Ð¥Ã¥±¥¹¹ñËÉÁê¤È¤â²ñÃÌ¤·¡¢ËÉ±Ò¸òÎ®¡¦¶¨ÎÏ¤Î¿¼²½¤Ë¸þ¤±¤ÆÏ¢·È¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£