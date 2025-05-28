ÃæÃ«ËÉ±ÒÁê¤¬¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¹ñËÉÁê¤È²ñÃÌ¡¡¥µ¥¤¥Ð¡¼Ê¬Ìî¤Ç¶¨ÎÏ¶¯²½
ÃæÃ«ËÉ±ÒÁê¤Ï28Æü¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼Ê¬Ìî¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¤Î¥·¥ã¥«¥ê¥¨¥Í¹ñËÉÁê¤È²ñÃÌ¤·¡¢6·î²¼½Ü¤ËËÉ±Ò¾Ê¿¦°÷¤ò¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¤ËÇÉ¸¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶¨ÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡£
ÃæÃ«ËÉ±ÒÁê¤Ï¡¢²ñÃÌ¤ÎËÁÆ¬¡¢¡Ö²¤½£ÂçÀ¾ÍÎ¤È¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÏÉÔ²ÄÊ¬¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë²¤½£¤ÎÆ±»Ö¹ñ¤Î´Ö¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°è¤Î²ÝÂê¤Ë¡¢Áê¸ß¤Ë´ØÍ¿¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¶Ë¤á¤ÆÂçÀÚ¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¶¨ÎÏ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢6·î²¼½Ü¤«¤é¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¤Ë¤¢¤ëÃÏ°è¥µ¥¤¥Ð¡¼ËÉ±Ò¥»¥ó¥¿¡¼¡ÖRCDC¡×¤Ë¡¢ËÉ±Ò¾Ê¿¦°÷¤ò1¿ÍÇÉ¸¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÉ±ÒÅö¶É´Ö¤Î¶¨µÄ¤ÎÉÑÅÙ¤òÁý¤ä¤·¡¢¼¡²ó¤Î³«ºÅ¤ÏÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËÆüËÜ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡£
²ñÃÌ¸å¡¢ÃæÃ«ËÉ±ÒÁê¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢¡ÖÎ¾¹ñ¤Ï¥í¥·¥¢¤ò¶´¤ó¤ÇÅìÀ¾¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ðÀªÇ§¼±¡¢ÀïÎ¬Åª²ÁÃÍ¡¢Íø±×¤ÎÌÌ¤Ç¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥·¥ã¥«¥ê¥¨¥Í¹ñËÉÁê¤â¡¢¡Ö¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¤ÈÆüËÜ¤Ï¡¢¶¦ÄÌ¤Î¶¼°Ò¤Î¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥í¥·¥¢¤ËÂÐÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÈÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ï¶¼°Ò¤ËÉ¬¤ºÂÐ¹³¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£