Éðµï¡¢1²óTKO¤Ç2ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¡¡WÀ¤³¦Àï¡¢ÎÏÀÐ¤Ï²¦ºÂ³ÍÆÀ¤Ê¤é¤º
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥À¥Ö¥ëÀ¤³¦Àï¤Ï28Æü¡¢²£ÉÍBUNTAI¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°µ¡¹½¡ÊWBO¡Ë¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÉðµïÍ³¼ù¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬Æ±µé7°Ì¤Î¥æ¥Ã¥¿¥Ý¥ó¡¦¥È¥ó¥Ç¥¤¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤ò1²ó2Ê¬7ÉÃTKO¤Ç²¼¤·¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£ÀïÀÓ¤ÏÉðµï¤¬11ÀïÁ´¾¡¡Ê9KO¡Ë¡¢¥æ¥Ã¥¿¥Ý¥ó¤¬15¾¡¡Ê9KO¡Ë1ÇÔ¡£
¡¡¹ñºÝ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ï¢ÌÁ¡ÊIBF¡Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ÇÀ¤³¦½éÄ©Àï¤·¤¿Æ±µé3°Ì¤ÎÎÏÀÐÀ¯Ë¡¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ÏÆ±µé1°Ì¤Î¥¨¥É¥¢¥ë¥É¡¦¥Ì¥Ë¥§¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë0¡½3¤ÇÈ½ÄêÉé¤±¤·¡¢²¦ºÂ³ÍÆÀ¤òÆ¨¤·¤¿¡£ÀïÀÓ¤ÏÎÏÀÐ¤¬16¾¡¡Ê11KO¡Ë2ÇÔ¡¢¿·²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ì¥Ë¥§¥¹¤Ï29¾¡¡Ê28KO¡Ë1ÇÔ¡£