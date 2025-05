Survive Said The Prophetが、3年ぶりのフルアルバム『Luv Sux Sessions』(読み:ラブサクセションズ)を8月にリリース。あわせて、新アーティスト写真を公開した。

前作アルバム『Hateful Failures』のテーマであった「憎しみの過ち」から打って変わり、今作は「愛」をテーマに制作。新アーティスト写真も、今作の世界観が表現されたクリエイティブとなっている。発売日や収録内容、アートワークなどの詳細は後日発表されるとのことだ。

また、今作を携えた全国リリースツアー『Survive Said The Prophet Luv Sux Sessions Tour』の開催も決定。東京 Spotify O-WEST公演を皮切りに全24カ所を巡り、ファイナル公演は12月23日に東京 EX THEATER ROPPONGIにて開催される。対バン公演のゲストアーティストは追って公開予定だ。チケットは、本日よりメンバーズサイト『SABA CULT』での最速先行が受付を開始している。

なおSurvive Said The Prophetは、新曲「Useless feat. Ryo Kinoshita from Knosis」を本日5月28日0時に配信リリースし、MVも公開。6月にはバンド初となる『EU / UK TOUR 2025』の開催を控えている。

(文=リアルサウンド編集部)