◆timelesz、ファンの前で3曲連続パフォーマンス

【モデルプレス=2025/05/28】timeleszが28日、神奈川・Kアリーナ横浜で開催される授賞式、第2回「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS in JAPAN Presented by ZOZOTOWN」(以下「ASEA 2025」)に出演した。新メンバー募集オーディションが社会現象を巻き起こしたtimeleszは、寺西拓人、菊池風磨、佐藤勝利、松島聡、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝の新体制で出演(※原嘉孝は舞台出演のため欠席)。

◆K-POP・アジアアーティスト集結「ASEA 2025 Presented by ZOZOTOWN」

「ASEA THE BEST ARTIST」を受賞したtimelesz。菊池風磨は、「栄えある賞をいただけたことを本当に光栄に思います」と感謝。原嘉孝が舞台出演のため欠席となったことから、「今日は1人いないですが、8人でこれからも頑張っていきます」と原についても触れながら意気込みを明かしていた。さらに「ASEA THE PLATINUM」も受賞。菊池は「とにかく今日は良い匂いがするなと思って…なんでだろうと思ったら松島が新しい香水をしていました」と松島聡の新しい香水の話題に触れて、会場の笑いを誘っていた。新体制後初となるライブステージでは、8人の始まりの曲となる「Rock this Party」からスタート。そして「ワンアンドオンリー」を初披露した。そして最後はオーディションでも課題曲となっていた「Anthem」を3曲続けて踊りきり、会場からは大きな歓声が上がっていた。「ASEA 2025」はアジアを代表するトップアーティストが出演し、世界中のファンと音楽で一つになるアワード。2024年の初開催に続き、2025年は2日間にわたって開催する。1日目には、timeleszのほか、aespa、ENHYPEN、NiziU、NCT WISH、NEXZ、Hearts2Hearts、KiiiKiii、NOWADAYS、Xdinary Heroesと、昨年1年間を通して世界で活躍したK-POPアーティストとアジアのアーティストが集結。THE BOYZのジュヨンとIVEのレイがMC、チャン・グンソクが栄誉ある大賞のプレゼンターを務める。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】