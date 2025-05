BE:FIRST自分たちの今までとこれからを描いた「GRIT」ダンスパフォーマンス映像を公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■巨大なBE:FIRSTロゴを背負い、洗練されたパフォーマンスを披露

BE:FIRSTが、ニューシングル「GRIT」(5月28日発売)のダンスパフォーマンス映像を公開した。

4月22日のロサンゼルス公演を皮切りに、9つの国と地域12公演に及ぶ初の海外ツアー『BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-』を開催中のBE:FIRST。ニューシングル「GRIT」は、彼らの生まれた世代でもある2000年代のヒップホップを現代に昇華させたトラックに乗せ、これまでの成功の秘訣を言うならば不屈の精神である、と世界に向けてあらたな一歩を宣言する自分たちの今までとこれからを描いた、アグレッシブなヒップホップチューン。

LAでのコライトキャンプにて制作されたうちの一曲で、Tommy Richmanのヒット曲「Million Dollar Baby」のプロデュースで話題となっている、カリフォルニア州ロサンゼルスを拠点とする21歳のBillboardチャート入りプロデューサーKaviと、Lady Gaga「Just Dance」への客演参加をはじめ数々のヒット曲を持つ、グラミー賞受賞経験もある音楽プロデューサー/シンガー/ソングライターColby O’Donisを迎えた意欲作でもある。

今回公開されたダンスパフォーマンス映像では、ヒップホップカルチャーへのリスペクト満載の話題のMVの世界観のなか、巨大なBE:FIRSTロゴを背負い、洗練されたパフォーマンスを披露。コレオグラフは、これまでもメンバーのSOTAとともに「Mainstream」や「Masterplan」を手掛けた、世界的に活躍するコレオグラファーReiNa(RHT.)が単独で担当。5月26日放送のTBS系『CDTVライブ!ライブ!』でも実力を示したように、BE:FIRSTの真骨頂とも言えるダンスパフォーマンスに注目だ。

シングルには「GRIT」の他、各音楽配信サービスでも上位にランクインしており、話題沸騰中のフジテレビ系木曜劇場『波うららかに、めおと日和』(毎週木曜22時より放送)の主題歌として書き下ろされた楽曲「夢中」も収録。さらに、BE:FIRSTメンバーのソロ企画『One of the BE:ST』のJUNON、LEOに続く第3弾となるRYUHEIのソロ曲「Loop ~One of the BE:ST-03 RYUHEI~」の計3曲が収録される。

LIVE盤には、2025年1月12日・13日に開催された音楽フェス『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama』でのBE:FIRSTのパフォーマンスを収録。MV盤には、表題曲「GRIT」のMVと撮影裏を収めたBehind The Scenes映像を収録。ライブ映像とMVを収録したBMSG MUSIC SHOP限定盤も販売中だ。

さらに5月31日には、「GRIT」を2番組で披露する予定。

リリース情報

2025.05.28 ON SALE

SINGLE「GRIT」

シングル「GRIT」特設サイト

https://befirst-sp.com/GRIT/

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/