日常の中でアートと触れ合える! トートバッグとクッキー缶

DEAN & DELUCAから、画家・大岡弘晃氏による特別なアートを配した「Sanctuary is here トートバッグ」と「Sanctuary is here クッキー缶」が登場。6月3日よりマーケット店舗、オンラインストアおよび一部カフェ店舗にて、数量限定で販売されます。DEAN & DELUCAでは、2024年の ホリ デーシーズンに大岡氏の作品からデザインしたグラスなどのアイテムを販売。今回の コラボレーション では、大岡氏のアートが、日々の暮らしの中でたのしめるかたちに落としこまれています。

販売は6月3日から。大岡氏の展示販売会も開催中

▼Sanctuary is here トートバッグ「Sanctuary is here トートバッグ」(税込5500円)は、本体の片面とハンドル部分には大岡氏のアート、もう片面にはDEAN & DELUCA のロゴがデザインされています。約縦41×幅41cmのサイズで、日常的にも使用しやすい大きさ。内ポケットがついているので、小物を分けて入れておくことも。生地にはサステナブルな新素材「PlaX」を練りこんだコットンを採用して、環境にも配慮しています。▼Sanctuary is here クッキー缶「Sanctuary is here クッキー缶」(税込2592円)は、大岡氏の象徴的なアートモチーフである「手」「星」「月」「風」をかたどったクッキーと、ミニ メレンゲ の詰め合わせ。クッキーは、プレーン、アールグレイ、 ソルト キャラメル、ココアのフレーバー。『星』にはレモンのアイシングがついています。 メレンゲ は、ストロベリー、ブルーベリー、カシスフレーバー。アートワークのカラーで仕立てられ、それぞれのモチーフを彩ります。トートバッグとクッキー缶は、6月3日からオンラインストアとマーケット店舗、カフェ店舗で販売されます。(※カフェ店舗ではクッキー缶のみ販売)バッグの購入は、1 家族 (1組)につき5個までと購入制限がついています。いずれもなくなり次第終了なので、気になる人はぜひ早めにチェックしてみてくださいね。また、大岡弘晃氏の作品を展示・販売する「アートキャンバス ドネーション 展示販売会」がたまプラーザ店にて開催中。作品はいずれも一点限り。5月22日〜6月10日12時の期間、オンラインストアにて購入できます。展示販売会の収益金の10%は、森と人がずっとともに生きる社会を目指して保全活動を行う森林保全団体「more trees(モア・トゥリーズ)」に寄付されます。また、6月1日10時から、たまプラーザ店でトートバッグとクッキー缶の先行販売を実施。先着50人に限り、併せて購入すると大岡氏が金彩を施した特別仕様のトートバッグが購入できるそうなので、こちらも要チェックです!