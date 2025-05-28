Àä»¿ºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯Ãæ¡ª¼ãÄÐÀé²Æà41ºÐÃÂÀ¸Æüá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ÖåºÎï¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÆ´¤ì¤Î½÷À¡×
¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤ÎÀ»ÃÏ½äÎé¤Ç¥ª¡¼¥éÁ´³«
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ãÄÐÀé²Æ¤¬28Æü¡¢41ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÂÀ¸ÆüÎ¹¹Ô¤Ç¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÂ³¡¦Â³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë³ùÁÒ¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤È¥á¥¬¥Í¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤Ë¾Ð¤¦»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤À20Âå¤Ç¤âÄÌÍÑ¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¡×¡ÖÆ´¤ì¤Î½÷À¤Ç¤¹¡×¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¹¤®¤ë¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤Þ¤¹¡¢¡¢¡×¡Ö20Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¤«¤é¤º¤Ã¤È¤Á¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤óÂç¹¥¤¡ª¡ª¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¼ãÄÐ¤Ï2000Ç¯ÂåÁ°È¾¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¿ô¡¹¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£°ì»þ¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢15Ç¯¤ËÉüµ¢¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È!!¡×(TBS)¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£