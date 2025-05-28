¥ì¥¸¥§¥ó¥É³ëÀ¾µªÌÀ¡¡9ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ø¡Ö¤â¤Á¤í¤ó½Ð¤¿¤¤¡×ÅÚ²°¥Û¡¼¥à¤Î¹ç½É¤ò¸ø³«
¡¡¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤Î³ëÀ¾µªÌÀ¡Ê52¡Ë¤¬5·î28Æü¡¢²Æì¸©µÜ¸ÅÅç¤Ç¹Ô¤¦½êÂ°Àè¤ÎÅÚ²°¥Û¡¼¥à¤Î¹ç½É¤ò¸ø³«¤·¡¢26Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Åßµ¨¸ÞÎØºÇÂ¿µÏ¿¤È¤Ê¤ë9ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ø¡¢¡ÖÃ¯¤âÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤òÃ£À®¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¿·¤¿¤Ê¥®¥Í¥¹µÏ¿¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó½Ð¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÇ®¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÁáÄ«¤«¤éÍ¼Êý¤Þ¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼¤Ë¤è¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç¤ß¤Ã¤Á¤ê¤È´À¤òÎ®¤·¤¿¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¶ÚÎÏ¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÇ¯¡¹Íî¤Á¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ò¾å¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£Á´ÂÎÎý½¬¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼«¿È¤Ç¹Ô¤¦¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÎÌ¤ÏÎãÇ¯¤è¤ê¤âÁý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£6·î¤Ë53ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¡¢ÀºÎÏÅª¤ËÂÎºî¤ê¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Á´¤Æ¤ÏÂçÉñÂæ¤Ë¸þ¤±¤¿´ðÁÃºî¤ê¡£¸½ºß¤Î¼çÀï¾ì¤ÏWÇÕ²¼Éô¤Ë¤¢¤¿¤ë¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ëÇÕ¡£¤Þ¤º¤Ï¤³¤³¤Ç30°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ô¤¤¤ÇWÇÕÂåÉ½¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖÁá¤á¤Ë¡¢²Æ¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¡£41ºÐ¤Ç·Þ¤¨¤¿14Ç¯¥½¥Á¸ÞÎØ¤Ç¸Ä¿Í¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¤Ç¶ä¡¢ÃÄÂÎ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£¸±¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï½Å¡¹¾µÃÎ¡£¥¹¥¡¼³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê°Î¶È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£