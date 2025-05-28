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Ayase¡Çs accuracy. #feypec pic.twitter.com/voDoIfgcds— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) April 28, 2025