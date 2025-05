果たして、正解は?

正解は「頑張る」でした!

「keep」=「保つ」、「up」=「上に」という意味。

なにかをうまくやっている人に「そのまま継続して!」とポジティブな気持ちで声をかけたいときに使います。

「You're doing very well. Keep it up!」

(よくやっているよ。頑張って!)

あなたはわかりましたか?

※解答は複数ある場合があります。